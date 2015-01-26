Ключевые слова для поиска

1

Mini DisplayPort — HDMI

SWX2128N/10
  • Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре
    -{discount-value}

    Mini DisplayPort — HDMI

    SWX2128N/10

    Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре

    Серия преобразователей HDMI

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Mini DisplayPort — HDMI

    Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре

    Серия преобразователей HDMI

    Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре

    Серия преобразователей HDMI

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Mini DisplayPort — HDMI

    Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре

    Серия преобразователей HDMI

    Просматривайте содержимое Mac на HD-телевизоре

    Mini DisplayPort — HDMI

    Plug and play для простоты использования

    Стандарт Plug and play обеспечивает простоту и быстроту установки комплектующих.

    • Размеры упаковки

      высота
      21,1  см
      ширина
      5,1  см
      Глубина
      3,15  см
      Вес нетто
      0,013  кг
      Вес брутто
      0,032  кг
      Вес упаковки
      0,019  кг
      EAN
      87 12581 58403 0
      Количество изделий в упаковке
      1
      Тип упаковки
      Блистер

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34,9  см
      ширина
      22,54  см
      высота
      25  см
      Вес нетто
      0,312  кг
      Вес брутто
      1,791  кг
      Вес упаковки
      1,479  кг
      EAN
      87 12581 57342 3
      Количество потребительских упаковок
      24

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      16,83  см
      ширина
      6,9  см
      высота
      22,5  см
      Вес нетто
      0,052  кг
      Вес брутто
      0,239  кг
      Вес упаковки
      0,187  кг
      EAN
      87 12581 57343 0
      Количество потребительских упаковок
      4

    Получите поддержку по этому продукту

    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

    Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

        Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.