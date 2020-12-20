Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарея CR2025 — 1 шт.
- Шнур питания
- Настенный кронштейн
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон (действ. во всем мире)
TAB8805/10
Мощный звук для просмотра кино
Наслаждайтесь просмотром фильмов с этим мощным саундбаром, оснащенным беспроводным сабвуфером. Объемный звук Dolby Atmos поместит вас в эпицентр событий. Совместимость с Play-Fi позволит без труда создать нужную звуковую конфигурацию.Узнать обо всех преимуществах
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Этот саундбар обеспечивает насыщенное звучание 300 Вт для любого типа видеоконтента и музыки. 3.1-канальная система наполнит помещение чарующими композициями, объемными звуковыми эффектами и максимально четкими диалогами. Беспроводной сабвуфер сделает звучание низких частот более насыщенным.
Оцените невероятное звучание при просмотре любого контента. Этот саундбар совместим с Dolby Atmos и воссоздает не только глубину, но и высоту звука, создавая объемную звуковую сцену над вами и вокруг вас.
Простое подключение через Play-Fi сделает этот саундбар звездой вашей мультирум-аудиосистемы. Его можно синхронизировать с другими АС, совместимыми с Play-Fi, чтобы воспроизвести звук в нескольких комнатах или даже создать систему с объемным звучанием — все через приложение Philips Sound или Play-Fi.
Попросите устройство с поддержкой Alexa или Google Ассистента воспроизвести музыку через саундбар. Предпочитаете Siri? Саундбар поддерживает Apple AirPlay 2. Управляйте громкостью и воспроизведением, занимаясь своими делами.
Любителям музыки Spotify Connect позволит слушать плейлисты через Wi-Fi в лучшем качестве. Вы также можете организовать потоковое вещание музыки в высоком разрешении с мобильного устройства, подключив его через Apple AirPlay 2 или Bluetooth. С подключением источников видео 4K HDR вам поможет поддержка 4K без потери качества.
Не упускайте ни одной детали, даже когда вы погружены в просмотр интересного фильма. Этот саундбар совместим с HDMI eARC — высокоскоростным соединением для полной передачи звука в таких форматах, как Dolby Atmos. Также он оснащен двумя входами HDMI.
Уникальная геометрия конструкции с тонким корпусом позволяет легко располагать этот саундбар под телевизором или сбоку от него. Входящие в комплект настенные кронштейны предлагают свободу установки, а мощный беспроводной сабвуфер отлично дополнит любой интерьер.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Поддерживаемые аудиоформаты
Внешняя упаковка
Комфорт
Совместимость
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
Дизайн
Размеры
Видео
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