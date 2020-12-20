Play-Fi. От мультирум-системы до объемного звука

Простое подключение через Play-Fi сделает этот саундбар звездой вашей мультирум-аудиосистемы. Его можно синхронизировать с другими АС, совместимыми с Play-Fi, чтобы воспроизвести звук в нескольких комнатах или даже создать систему с объемным звучанием — все через приложение Philips Sound или Play-Fi.