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    Саундбар 3.1 с беспроводным сабвуфером

    TAB8805/10

    Мощный звук для просмотра кино

    Наслаждайтесь просмотром фильмов с этим мощным саундбаром, оснащенным беспроводным сабвуфером. Объемный звук Dolby Atmos поместит вас в эпицентр событий. Совместимость с Play-Fi позволит без труда создать нужную звуковую конфигурацию.

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    Саундбар 3.1 с беспроводным сабвуфером

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    Мощный звук для просмотра кино

    • Беспроводной сабвуфер, макс. 400 Вт
    • Dolby Atmos®
    • Совместимо с DTS Play-Fi
    • Совместимо с голосовыми ассистентами
    Умный саундбар с мощным звуком.

    Умный саундбар с мощным звуком.

    Этот саундбар обеспечивает насыщенное звучание 300 Вт для любого типа видеоконтента и музыки. 3.1-канальная система наполнит помещение чарующими композициями, объемными звуковыми эффектами и максимально четкими диалогами. Беспроводной сабвуфер сделает звучание низких частот более насыщенным.

    Dolby Atmos. Новый уровень звучания

    Dolby Atmos. Новый уровень звучания

    Оцените невероятное звучание при просмотре любого контента. Этот саундбар совместим с Dolby Atmos и воссоздает не только глубину, но и высоту звука, создавая объемную звуковую сцену над вами и вокруг вас.

    Play-Fi. От мультирум-системы до объемного звука

    Play-Fi. От мультирум-системы до объемного звука

    Простое подключение через Play-Fi сделает этот саундбар звездой вашей мультирум-аудиосистемы. Его можно синхронизировать с другими АС, совместимыми с Play-Fi, чтобы воспроизвести звук в нескольких комнатах или даже создать систему с объемным звучанием — все через приложение Philips Sound или Play-Fi.

    Подключайтесь к любимым устройствам с голосовыми ассистентами

    Подключайтесь к любимым устройствам с голосовыми ассистентами

    Попросите устройство с поддержкой Alexa или Google Ассистента воспроизвести музыку через саундбар. Предпочитаете Siri? Саундбар поддерживает Apple AirPlay 2. Управляйте громкостью и воспроизведением, занимаясь своими делами.

    Легко подключайтесь к любимым сервисам

    Любителям музыки Spotify Connect позволит слушать плейлисты через Wi-Fi в лучшем качестве. Вы также можете организовать потоковое вещание музыки в высоком разрешении с мобильного устройства, подключив его через Apple AirPlay 2 или Bluetooth. С подключением источников видео 4K HDR вам поможет поддержка 4K без потери качества.

    HDMI eARC. Оцените новые форматы объемного звука

    Не упускайте ни одной детали, даже когда вы погружены в просмотр интересного фильма. Этот саундбар совместим с HDMI eARC — высокоскоростным соединением для полной передачи звука в таких форматах, как Dolby Atmos. Также он оснащен двумя входами HDMI.

    Изысканная геометрия конструкции. Удобное крепление

    Уникальная геометрия конструкции с тонким корпусом позволяет легко располагать этот саундбар под телевизором или сбоку от него. Входящие в комплект настенные кронштейны предлагают свободу установки, а мощный беспроводной сабвуфер отлично дополнит любой интерьер.

    • Звук

      Улучшение звука
      • Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ
      • Регулировка громкости сабвуфера
      Настройки эквалайзера
      • Фильм
      • Музыка
      • Голос
      • Спорт
      • Пользовательская
      Полный коэффициент гармонических искажений
      10 %
      Выходная мощность аудиосистемы
      Макс. 400 Вт / 300 Вт среднеквадр. (10 % КНИ)

    • Громкоговорители

      Частотный диапазон сабвуфера
      40–160  Гц
      Тип сабвуфера
      • Активный
      • Беспроводной сабвуфер
      Полное сопротивление сабвуфера
      3  ohm
      Количество звуковых каналов
      3,1
      Количество НЧ-динамиков
      1
      Диаметр НЧ-динамика
      6,5"
      Частотный диапазон саундбара
      160–20 000  Гц
      Сопротивление саундбара
      8 Ом x2 + 4  ohm
      Излучатели центрального канала
      • 1 широкополосный
      • 1 ВЧ-динамик
      Передние излучатели
      • 2 широкополосных (Л+П)
      • 2 ВЧ-динамика (Л+П)
      Внешний отсек для сабвуфера
      Система Bass reflex

    • Подключения

      Bluetooth
      Ресивер
      Версия Bluetooth
      4.2
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • Поддержка Multipoint (сопряжение нескольких устройств)
      • Формат передачи: SBC
      EasyLink (HDMI-CEC)
      Да
      Вход Aux
      3,5 мм
      Воспроизведение с USB
      Да
      Оптический вход, 1 шт.
      Да
      Технология защиты авторских прав HDMI
      HDCP 1.4/2.3
      Вход HDMI, 2 шт.
      Да
      Выход HDMI (eARC/ARC), 1 шт.
      Да
      Wi-Fi
      • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
      • 2,4 ГГц / 5 ГГц
      Стандарт DLNA
      Нет
      Подключение нескольких аудиосистем
      Да
      Технология нескольких аудиосистем
      Мультирум-система с DTS Play-Fi
      Умный дом
      • Совместимо с "Окей, Google"
      • Совместимо с Alexa
      • Совместимо с Apple Airplay 2
      • Встроенный Chromecast
      • Spotify Connect
      Беспроводное подключение АС
      Сабвуфер

    • Поддерживаемые аудиоформаты

      HDMI ARC/eARC
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      • Dolby Digital plus
      • Dolby TrueHD
      • LPCM, 2-канальный
      • Dolby MAT
      Play-Fi
      • AIFF
      • FLAC
      • MP3
      • WAV
      • MPEG4 AAC
      • MPEG4 M4A
      Bluetooth
      SBC
      Входы HDMI IN1/IN2
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      • Dolby Digital plus
      • Dolby TrueHD
      • LPCM, 2-канальный
      • Dolby MAT
      USB
      • MP3
      • WAV
      • FLAC
      Оптический
      • Dolby Digital
      • LPCM, 2-канальный

    • Внешняя упаковка

      Длина
      117.5  см
      Количество потребительских упаковок
      2
      ширина
      58.5  см
      Вес брутто
      24.8  кг
      Высота
      21  см
      GTIN
      1 48 95229 10997 8
      Вес нетто
      18  кг
      Вес упаковки
      6.8  кг

    • Комфорт

      Пульт ДУ
      Да
      Ночной режим
      Нет

    • Совместимость

      Управление в приложении для смартфона/планшета
      Да

    • Питание

      Параметры питания основного устройства
      100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Питание сабвуфера
      100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Энергопотребление сабвуфера в режиме ожидания
      < 0,5 Вт
      Энергопотребление основного устройства в режиме ожидания
      < 0,5  Вт
      Автоматический переход в режим ожидания
      Да

    • Размеры упаковки

      Высота
      18.5  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Укладка
      ширина
      115  см
      Глубина
      43.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 10997 1
      Вес брутто
      11.5  кг
      Вес нетто
      9  кг
      Вес упаковки
      2.5  кг

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Пульт ДУ
      • Батарея CR2025 — 1 шт.
      • Шнур питания
      • Настенный кронштейн
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)

    • Дизайн

      Цвет
      Темно-серый
      Крепление на стене
      Да

    • Размеры

      Основное устройство (Ш x В x Г)
      1061 x 60 x 110  миллиметра
      Вес основного устройства
      3  кг
      Сабвуфер (Ш x В x Г)
      150 x 412 x 310  миллиметра
      Вес сабвуфера
      5,8  кг

    • Видео

      3D-источники сигнала
      Да
      Улучшение видеоизображения
      • Поддержка видео 4K
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HDR10+
      • HLG

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Батарея CR2025 — 1 шт.
    • Шнур питания
    • Настенный кронштейн
    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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