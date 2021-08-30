3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху
В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.
Встроенные микрофон и кнопка вызова
Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.
Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы
Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.
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