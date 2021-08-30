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  • Динамичные басы Динамичные басы Динамичные басы

    Наушники с микрофоном

    TAE1126BK/51

    Динамичные басы

    Мощные 10-мм излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения.

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    Наушники с микрофоном

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    Динамичные басы

    Музыка и разговоры

    • 10-мм излучатели, закрытое оформление
    • Вкладыши
    • Черный
    3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

    3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

    В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

    Встроенные микрофон и кнопка вызова

    Встроенные микрофон и кнопка вызова

    Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

    Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

    Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

    Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

    Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

    • Звук

      Диаметр излучателя
      10 мм
      Сопротивление
      32 Ом (+/-20 %)
      Звуковая катушка
      Медь
      Диапазон частот
      20 - 20 000
      Максимальная входная мощность
      5 мВт
      Чувствительность
      104 дБ (+/-3 дБ)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Длина кабеля
      1,2 м
      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Тип кабеля
      Медь
      Покрытие разъема
      Хромированное

    • Внешняя упаковка

      Длина
      39  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      26.5  см
      Вес брутто
      4.2  кг
      высота
      44.2  см
      GTIN
      1 48 95229 12401 8
      Вес нетто
      0.336  кг
      Вес упаковки
      3.864  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      36.5  см
      Количество потребительских упаковок
      6
      ширина
      12  см
      высота
      20.3  см
      Вес нетто
      0.084  кг
      Вес брутто
      0.91  кг
      Вес упаковки
      0.826  кг
      GTIN
      2 48 95229 12401 5

    • Размеры упаковки

      высота
      17  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      5  см
      Глубина
      2.8  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 12401 1
      Вес брутто
      0.032  кг
      Вес нетто
      0.014  кг
      Вес упаковки
      0.018  кг

    • Габариты изделия

      высота
      12  см
      ширина
      3.2  см
      Глубина
      2  см
      Вес
      0.013  кг

    • Дизайн

      цвет
      Черный
      Заполняющий уши материал
      Силикон
      Плотная посадка
      Вкладыши
      Вкладыш с плотной посадкой
      Силиконовые амбушюры

    Badge-D2C

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