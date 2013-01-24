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Стереонаушники

TAH2005BK/00
Общая оценка / 5
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    Стереонаушники

    TAH2005BK/00
    Общая оценка / 5

    Ваше время пришло

    От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах

    Стереонаушники

    Ваше время пришло

    От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах

    Ваше время пришло

    От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах

    Стереонаушники

    Ваше время пришло

    От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам. Узнать обо всех преимуществах

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      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Легкое оголовье

      Любимые звуки

      Эти проводные полноразмерные наушники обеспечат комфорт даже при длительном прослушивании. Мощные 40-мм излучатели позволят ощутить чистый звук. Полноразмерная конструкция предлагает отличную пассивную шумоизоляцию — никто, кроме вас, не услышит ваш разговор или музыку.

      Максимальный комфорт даже при длительном прослушивании

      Регулируемое оголовье с подкладкой обеспечит комфортную посадку на любой голове, а мягкие амбушюры не будут сильно давить при длительном прослушивании. Отсутствие аккумулятора снимает все ограничения на время воспроизведения. Идеально для прослушивания новых подкастов.

      Подключайте к любимым устройствам

      Кабель длиной 2 метра идеально подойдет для подключения к ноутбуку или планшету. Если вы отправляетесь в поездку, этот кабель позволит не вынимать устройство из сумки или кармана для безопасного прослушивания.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        Ферритовый
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Чувствительность
        80 дБ
        Диаметр излучателя
        40 мм
        Максимальная входная мощность
        50 мВт

      • Подключения

        Длина кабеля
        2 м
        Разъем
        3,5 мм

      • Аксессуары

        Адаптер
        3,5—6,3  миллиметра

      • Размеры упаковки

        Глубина
        8  см
        EAN
        48 95229 10998 8
        Вес брутто
        0,28  кг
        высота
        22,8  см
        Вес нетто
        0,185  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,095  кг
        ширина
        17  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,06  кг
        GTIN
        1 48 95229 10998 5
        высота
        23,6  см
        Длина
        27,2  см
        Вес нетто
        0,555  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        19,2  см
        Вес упаковки
        0,505  кг

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        16,5 * 7,45 * 18,5 см
        Вес
        0,185  кг

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