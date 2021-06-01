Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций.
От неожиданных открытий и экстремальных погонь до кристально чистого звучания голоса собеседника. Эти беспроводные полноразмерные наушники обеспечат превосходное качество звука и низкую задержку при просмотре фильмов или работе из дома.
Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций.
Беспроводные наушники для телевизора
Модуль Bluetooth
Низкая задержка
18 часов воспроизведения
Любые фильмы и передачи. Слушайте, не отвлекая других
Идеально настроенные 40-мм излучатели обеспечивают чистый, насыщенный звук, а низкие частоты помогут наслаждаться просмотром любимого контента. Полноразмерные амбушюры с комфортной посадкой предлагают качественную пассивную шумоизоляцию. Вы не упустите ни одной реплики персонажа и не будете отвлекать других.
Идеальная синхронизация диалогов. Режим Bluetooth с низкой задержкой
Максимально стабильное подключение через Bluetooth с низкой задержкой позволит избежать проблем с синхронизацией, которые происходят при просмотре телевизора с беспроводными наушниками. Реплики персонажей и звуковые эффекты воспроизводятся без какой-либо задержки, соответствуя происходящему на экране. Просто нажмите на модуль для сопряжения.
Легкие и комфортные
Эти легкие наушники помогут с максимальным комфортом смотреть ночные сериалы без опасений потревожить соседей. Оголовье и мягкие амбушюры регулируются, обеспечивая идеальную посадку.
Быстрая настройка
Просто подключите входящий в комплект кабель 3,5 мм в выходной разъем для наушников на телевизоре, а затем подключите передатчик к другому концу кабеля. После этого подключите передатчик к USB-разъему телевизора. Для подключения к ПК подсоедините передатчик к USB-разъему и настройте необходимую конфигурацию звука.
18 часов воспроизведения без подзарядки*
18 часов воспроизведения помогут не упустить самый важный момент. Полная зарядка занимает 2 часа и выполняется через входящий в комплект кабель USB-C, а быстрой 15-минутной зарядки хватит на дополнительный час воспроизведения. Хватит еще на одну серию!