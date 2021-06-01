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  • Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций. Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций. Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций.
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    Беспроводные наушники для телевизора

    TAH6206BK/00

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    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций.

    От неожиданных открытий и экстремальных погонь до кристально чистого звучания голоса собеседника. Эти беспроводные полноразмерные наушники обеспечат превосходное качество звука и низкую задержку при просмотре фильмов или работе из дома.

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    Беспроводные наушники для телевизора

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    Потрясающее звучание — от телевизора до видеоконференций.

    • Беспроводные наушники для телевизора
    • Модуль Bluetooth
    • Низкая задержка
    • 18 часов воспроизведения
    Любые фильмы и передачи. Слушайте, не отвлекая других

    Любые фильмы и передачи. Слушайте, не отвлекая других

    Идеально настроенные 40-мм излучатели обеспечивают чистый, насыщенный звук, а низкие частоты помогут наслаждаться просмотром любимого контента. Полноразмерные амбушюры с комфортной посадкой предлагают качественную пассивную шумоизоляцию. Вы не упустите ни одной реплики персонажа и не будете отвлекать других.

    Идеальная синхронизация диалогов. Режим Bluetooth с низкой задержкой

    Идеальная синхронизация диалогов. Режим Bluetooth с низкой задержкой

    Максимально стабильное подключение через Bluetooth с низкой задержкой позволит избежать проблем с синхронизацией, которые происходят при просмотре телевизора с беспроводными наушниками. Реплики персонажей и звуковые эффекты воспроизводятся без какой-либо задержки, соответствуя происходящему на экране. Просто нажмите на модуль для сопряжения.

    Легкие и комфортные

    Легкие и комфортные

    Эти легкие наушники помогут с максимальным комфортом смотреть ночные сериалы без опасений потревожить соседей. Оголовье и мягкие амбушюры регулируются, обеспечивая идеальную посадку.

    Быстрая настройка

    Быстрая настройка

    Просто подключите входящий в комплект кабель 3,5 мм в выходной разъем для наушников на телевизоре, а затем подключите передатчик к другому концу кабеля. После этого подключите передатчик к USB-разъему телевизора. Для подключения к ПК подсоедините передатчик к USB-разъему и настройте необходимую конфигурацию звука.

    18 часов воспроизведения без подзарядки*

    18 часов воспроизведения помогут не упустить самый важный момент. Полная зарядка занимает 2 часа и выполняется через входящий в комплект кабель USB-C, а быстрой 15-минутной зарядки хватит на дополнительный час воспроизведения. Хватит еще на одну серию!

    • Звук

      Частотный диапазон
      20 — 20 000 Гц
      Диаметр излучателя
      40 мм
      Сопротивление
      24 Oм
      Максимальная входная мощность
      30 мВт
      Чувствительность
      118 дБ (1 кГц)
      Тип излучателя
      Динамический

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      5,1
      Беспроводное соединение
      Да
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Отсоединяемый кабель
      Да
      Наибольший радиус действия
      До 10  м
      Одновременное подключение
      Да
      Поддерживаемый кодек
      SBC
      Тип беспроводной передачи
      Bluetooth

    • Внешняя упаковка

      Длина
      32.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      26  см
      Вес брутто
      2.271  кг
      Высота
      32.5  см
      GTIN
      1 48 95229 11774 4
      Вес нетто
      0.819  кг
      Вес упаковки
      1.452  кг

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Регулировка громкости
      Да
      Тип управления
      Кнопка

    • Питание

      Перезарядка
      Да
      Количество аккумуляторов
      1 шт.
      Время воспроизведения музыки
      18  часов
      Время разговора
      20 ч*
      Время зарядки
      2  часов
      Быстрая зарядка
      15 mins for 1 hr
      Вес аккумулятора (общий)
      13.5  г
      Емкость аккумулятора (наушники)
      750  mAh
      Время работы аккумулятора в режиме ожидания
      150 hr
      Тип аккумулятора (наушники)
      Литий-ионный (встроенный)

    • Размеры упаковки

      Высота
      31.3  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Подвес
      ширина
      24  см
      Глубина
      10  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 11774 7
      Вес брутто
      0.607  кг
      Вес нетто
      0.273  кг
      Вес упаковки
      0.334  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      20  см
      ширина
      19  см
      Глубина
      8  см
      Вес
      0.205  кг

    • Аксессуары

      Прочее
      Дополнительные амбушюры, 2 пары
      Аудиокабель
      Стереокабель 3,5 мм, длина 1,5 м
      Краткое руководство
      Да
      Кабель для зарядки
      Кабель USB-C, 500 мм
      Адаптеры в комплекте
      USB-модуль

    • Дизайн

      Цвет
      Черный
      Стиль ношения
      Наушники с оголовьем
      Заполняющий уши материал
      Синтетическая кожа
      Плотная посадка
      Полноразмерные
      Тип чашки
      Закрытого типа

    • Обмен данными

      Микрофон для звонков
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8 40063 20196 5

    • Голосовой ассистент

      Совместимость с голосовым ассистентом
      • Apple Siri
      • Google Ассистент
      Активация по голосу
      Ручной
      Поддержка голосового ассистента
      Да

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    • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.
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