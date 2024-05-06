Создайте яркое настроение где угодно с этой прекрасной Bluetooth-колонкой. Выберите любой из трех режимов подсветки — для яркой вечеринки или расслабления перед сном. А ремешок позволит легко носить колонку с собой.
Энергичный и богатый бас на этой компактной колонке определенно удивит вас. Берите музыку с собой и слушайте ее по всему дому. Идеально для работы, отдыха и досуга.
3 режима подсветки. Разноцветная для веселья или мягкая для расслабления перед сном
Эта прекрасная колонка предлагает 3 режима подсветки для создания нужной атмосферы с музыкой. Выберите яркую разноцветную подсветку для вечеринки, разноцветную подсветку с приглушением или мягкий белый свет для расслабления в конце дня.
Стильный дизайн с тканью
Скругленные углы корпуса и тканевое покрытие обеспечивают стильный внешний вид. А ремешок позволяет без труда брать колонку с собой в другую комнату. Колонка будет прекрасно смотреться в любом интерьере.
7 часов воспроизведения
Эта надежная и компактная колонка всегда поднимет вам настроение. Заряжайте комплектным кабелем USB-C для 7 часов непрерывного воспроизведения.
Подключение через Bluetooth
Воспроизводите плейлисты с мобильного устройства через Bluetooth. Оцените насыщенный, четкий и глубокий звук с этой компактной колонкой. Слушайте любимую музыку и выбирайте атмосферную подсветку в любой комнате дома.
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