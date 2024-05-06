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  • Атмосфера музыки Атмосфера музыки Атмосфера музыки

    Bluetooth-колонка с подсветкой

    TAS2307BK/97

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    Атмосфера музыки

    Создайте яркое настроение где угодно с этой прекрасной Bluetooth-колонкой. Выберите любой из трех режимов подсветки — для яркой вечеринки или расслабления перед сном. А ремешок позволит легко носить колонку с собой.

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    Bluetooth-колонка с подсветкой

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    Атмосфера музыки

    • Пассивный излучатель. Энергичные басы
    • Три режима подсветки
    • 5 Вт (RMS)
    • Ремешок
    Пассивный излучатель для энергичных басов

    Пассивный излучатель для энергичных басов

    Энергичный и богатый бас на этой компактной колонке определенно удивит вас. Берите музыку с собой и слушайте ее по всему дому. Идеально для работы, отдыха и досуга.

    3 режима подсветки. Разноцветная для веселья или мягкая для расслабления перед сном

    3 режима подсветки. Разноцветная для веселья или мягкая для расслабления перед сном

    Эта прекрасная колонка предлагает 3 режима подсветки для создания нужной атмосферы с музыкой. Выберите яркую разноцветную подсветку для вечеринки, разноцветную подсветку с приглушением или мягкий белый свет для расслабления в конце дня.

    Стильный дизайн с тканью

    Стильный дизайн с тканью

    Скругленные углы корпуса и тканевое покрытие обеспечивают стильный внешний вид. А ремешок позволяет без труда брать колонку с собой в другую комнату. Колонка будет прекрасно смотреться в любом интерьере.

    7 часов воспроизведения

    Эта надежная и компактная колонка всегда поднимет вам настроение. Заряжайте комплектным кабелем USB-C для 7 часов непрерывного воспроизведения.

    Подключение через Bluetooth

    Воспроизводите плейлисты с мобильного устройства через Bluetooth. Оцените насыщенный, четкий и глубокий звук с этой компактной колонкой. Слушайте любимую музыку и выбирайте атмосферную подсветку в любой комнате дома.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      5 Вт
      Звуковая система
      Моно
      Диапазон частот
      160 Гц – 18 кГц
      Выходная мощность (макс.)
      10 Вт

    • Громкоговорители

      Диаметр широкополосного излучателя
      45 мм
      Количество широкополосных излучателей
      1
      Конфигурация излучателя
      Широкополосная
      Количество звуковых каналов
      1

    • Подключения

      Тип кабеля
      Кабель зарядки USB (Type-C)
      Версия Bluetooth
      5,3
      Профили Bluetooth
      A2DP, AVRCP, Формат передачи: SBC
      Диапазон беспроводной связи Bluetooth
      Прямая видимость, 20 м

    • Комфорт

      Автовыключение
      Да
      Легкость установки
      Автоматическое сопряжение
      Кнопки управления
      Включение/отключение питания, Уменьшение громкости, Воспроизведение/пауза, Увел. громкости, Переключатель освещения
      Режимы подсветки
      Симфония, разноцветный пульс, белый пульс

    • Питание

      Емкость аккумулятора
      1500 мА*ч
      Тип элемента питания
      литиевый (встроен)
      LED-индикатор питания
      RGB
      Время работы от батарей
      7  часов
      Время зарядки
      3.5

    • Размеры упаковки

      высота
      12.9  см
      Тип упаковки
      Коробка
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      5.4  см
      Глубина
      14.4  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      48 95229 13942 8
      Вес брутто
      0.314  кг
      Вес нетто
      0.215  кг
      Вес упаковки
      0.099  кг

    • Габариты изделия

      высота
      4.66  см
      ширина
      10.33  см
      Глубина
      8.8  см
      Вес
      0.207  кг

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Руководство по быстрой установке, Гарантийная карточка
      Кабель
      Зарядный кабель USB

    • Дизайн

      цвет
      Черный

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Гарантийная карточка
    • Руководство по быстрой установке
    Badge-D2C

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