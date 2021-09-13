Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку. Узнать обо всех преимуществах
Два микрофона воспринимают звук вашего голоса, обеспечивая его чистое звучание. Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.
Для поездок, общественного транспорта, прогулки в парке и тренажерного хала. Какой бы контент вы ни слушали, 12-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечат идеальное звучание любой композиции, плейлиста или подкаста. Если извлечь один наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте наушник, чтобы возобновить воспроизведение.
Эти наушники справятся с задачей, даже если ваш день наполнен событиями. Оцените 7 часов воспроизведения без подзарядки, а полностью заряженный футляр обеспечит еще 15 час воспроизведения. Футляр совместим с Qi и поддерживает беспроводную зарядку либо зарядку через USB-C.
Эти полностью беспроводные наушники поставляются с удобным и компактным футляром для зарядки, а также устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.
Эти полностью беспроводные наушники не только прекрасно выглядят, но и помогают сохранять максимальную концентрацию. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы, а режим восприятия внешних звуков позволяет слушать, что происходит вокруг вас. Режим усиления голоса в приложении Philips Headphones позволяет общаться с людьми, не снимая наушников.
В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и используйте приложение для переключения между предустановками шумоподавления или управления режимом усиления голоса.
Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Внутренняя упаковка
Мощность
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
Обмен данными
Возможности ANC
Голосовой ассистент
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