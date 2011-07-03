Другие продукты в комплекте
- Чехол
- Насадки
- Кабельный зажим
- разъем
TCH300/10
Подходят для занятий спортом
Созданы из влагостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спортаУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Влагостойкие материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под проточной водой
Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.
Регулируемые крепления-крючки надежно фиксируют наушники во время занятий спортом
Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.
Зажим помогает надежно закрепить кабель
Благодаря звуковой изоляции вы сможете услышать тонкие нюансы музыки с более низким уровнем громкости, чем это возможно в обычных наушниках. Особая конструкция Angled Acoustic, разработанная на основе тщательного изучения строения ушного канала человеческого уха, обеспечивает великолепную плотность прилегания и исключает проникновение внешних шумов. Отсутствие шума позволяет отчетливо слышать все нюансы музыки даже при среднем уровне громкости. Имеются в наличии амбушюры трех размеров для наилучшего прилегания.
Следите за эффективностью тренировок с помощью этого простого и бесплатного приложения, разработанного компанией Philips специально для вас. Приложение ActionFit позволяет задавать индивидуальный план тренировок с указанием длительности, расстояния и расчетом калорий, а также выбирать любимую музыку для каждого занятия. После тренировки о своих достижениях можно сообщить в Twitter и Facebook. Для учета расстояния и определения количества калорий требуется GPS, загрузите его из App Store, и вы готовы к занятиям!
Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям
Кабель длиной 60 см для ношения на ремешке. Дополнительное удобство обеспечивается с помощью удлинительного кабеля 60 см.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
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