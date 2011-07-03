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    ActionFit Спортивные наушники с креплением

    TCH300/10

    Подходят для занятий спортом

    Созданы из влагостойких материалов, покрыты антибактериальным средством для защиты от микробов — эти наушники предназначены для любителей спорта

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    ActionFit Спортивные наушники с креплением

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    Подходят для занятий спортом

    Регулируемое оголовье

    • Регулируемое оголовье
    • Возможность влажной чистки
    Возможность влажной чистки

    Возможность влажной чистки

    Влагостойкие материалы, из которых изготовлены наушники, позволяют мыть их под проточной водой

    Непроницаемые для пота

    Непроницаемые для пота

    Изготовленные из водоустойчивых материалов наушники защищены от повреждения влагой.

    Регулируемые крепления-крючки

    Регулируемые крепления-крючки

    Регулируемые крепления-крючки надежно фиксируют наушники во время занятий спортом

    Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

    Необычайно мягкие силиконовые насадки удобно располагаются в ушах

    Необычайно мягкие силиконовые насадки 3 размеров, входящие в комплект этих наушников Philips, удобно помещаются в ушах и блокируют нежелательные шумы, не оказывая давления на ушную раковину.

    Кабельный зажим

    Кабельный зажим

    Зажим помогает надежно закрепить кабель

    Наушники со звуковой изоляцией для максимального снижения внешнего шума

    Наушники со звуковой изоляцией для максимального снижения внешнего шума

    Благодаря звуковой изоляции вы сможете услышать тонкие нюансы музыки с более низким уровнем громкости, чем это возможно в обычных наушниках. Особая конструкция Angled Acoustic, разработанная на основе тщательного изучения строения ушного канала человеческого уха, обеспечивает великолепную плотность прилегания и исключает проникновение внешних шумов. Отсутствие шума позволяет отчетливо слышать все нюансы музыки даже при среднем уровне громкости. Имеются в наличии амбушюры трех размеров для наилучшего прилегания.

    Следите за эффективностью тренировок с помощью бесплатного приложения ActionFit

    Следите за эффективностью тренировок с помощью бесплатного приложения ActionFit

    Следите за эффективностью тренировок с помощью этого простого и бесплатного приложения, разработанного компанией Philips специально для вас. Приложение ActionFit позволяет задавать индивидуальный план тренировок с указанием длительности, расстояния и расчетом калорий, а также выбирать любимую музыку для каждого занятия. После тренировки о своих достижениях можно сообщить в Twitter и Facebook. Для учета расстояния и определения количества калорий требуется GPS, загрузите его из App Store, и вы готовы к занятиям!

    Стереозвук с ударными басами задает ритм работы

    Отличное звучание задает ритм тренировок и способствует новым достижениям

    Регулируемая длина кабеля

    Кабель длиной 60 см для ношения на ремешке. Дополнительное удобство обеспечивается с помощью удлинительного кабеля 60 см.

    • Звук

      Диафрагма
      Майларовый купол
      Тип магнита
      Неодимовый
      Тип
      Динамический
      Звуковая катушка
      CCAW
      Диапазон частот
      15 - 22 000  Гц
      Диаметр излучателя
      9  миллиметра
      Чувствительность
      102  дБ
      Максимальная входная мощность
      20  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Тип кабеля
      Бескислородная медь (OFC)
      Подключение кабеля
      Параллельное, симметричное
      Покрытие разъема
      Позолоченный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      24,5  см
      Количество потребительских упаковок
      12
      ширина
      19,5  см
      Вес брутто
      1,134  кг
      Высота
      23  см
      GTIN
      1 69 23410 71630 3
      Вес нетто
      0,252  кг
      Вес упаковки
      0,882  кг

    • Размеры упаковки

      Высота
      17,5  см
      Тип упаковки
      Макетная
      Тип размещения на полке
      Макетная
      ширина
      9,5  см
      Глубина
      3,5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 23410 71630 6
      Вес брутто
      0,077  кг
      Вес нетто
      0,021  кг
      Вес упаковки
      0,056  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      6,35  см
      ширина
      3,95  см
      Глубина
      2,4  см
      Вес
      0,021  кг

    • Аксессуары

      В комплекте
      Чехол для транспортировки

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Чехол
    • Насадки
    • Кабельный зажим
    • разъем
    Badge-D2C

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