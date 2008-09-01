Расширьте свою систему, добавив до 5 станций Wi-Fi

Наполните музыкой каждую комнату в доме. Больше нет кабелей и других препятствий, и больше никаких семейных ссор из-за музыкальных предпочтений. Вы можете не только хранить и воспроизводить музыку с помощью беспроводного музыкального центра Streamium, но также передавать одну или несколько различных дорожек на 5 станций Streamium по всему дому. Это так просто со встроенными, инновационными функциями "Моя комната", "Моя музыка" и "Передача музыки". Освободите музыку и наслаждайтесь ей в любой точке Вашего дома.