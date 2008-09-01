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- FM-антенна
WACS7500/12
Освободите музыку
Копируйте и храните всю свою музыку на жестком диске в 80 ГБ в плоской беспроводной музыкальной системе Philips Streamium WACS7500. Транслируйте музыку в разные комнаты своего дома. Для дополнительного удовольствия смотрите обложки альбомов и пользуйтесь Интернет-радио.
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Жесткий диск объемом 80 Гб обеспечивает возможность хранения цифровых аудио файлов, с легкостью вмещая до 1500 компакт-дисков. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.
Простой и удобный пользовательский интерфейс GoGear оснащен усовершенствованной технологией навигации. Вы несомненно оцените быстрое перемещение по меню и простое управление, которые в полной мере позволяют насладиться мультимедийными возможностями устройства. Предустановленные функции (например, функция отображения обложки, которая позволяет просматривать обложки альбомов, внедренные в музыкальный файл) делают прослушивание еще более приятным, как в старые добрые времена, когда вы слушали CD или виниловые грампластинки, рассматривая их обложки.
Используя сеть Wi-Fi, наслаждайтесь любимыми песнями, передающимися из библиотеки вашего компьютера в беспроводной музыкальный центр Streamium и на другие станции или непосредственно из музыкального центра Streamium на станцию(и). Не имеет значения, хранится ли ваша аудиоколлекция в Центре Streamium или на компьютере, Вы можете наполнить звучанием одной песни весь дом или слушать разные мелодии в каждой комнате. Выбор за Вами. Не нужно ни проводов, ни кабелей. Наслаждайтесь свободой прослушивания музыки в любом уголке вашего дома.
Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.
Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!
Наполните музыкой каждую комнату в доме. Больше нет кабелей и других препятствий, и больше никаких семейных ссор из-за музыкальных предпочтений. Вы можете не только хранить и воспроизводить музыку с помощью беспроводного музыкального центра Streamium, но также передавать одну или несколько различных дорожек на 5 станций Streamium по всему дому. Это так просто со встроенными, инновационными функциями "Моя комната", "Моя музыка" и "Передача музыки". Освободите музыку и наслаждайтесь ей в любой точке Вашего дома.
С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" каждый член вашей семьи может выбрать мелодию из коллекций, хранящихся в беспроводном музыкальном центре Streamium. Технология общего доступа позволяет одновременно передавать музыку на станцию с музыкального центра Streamium. Один центр Streamium может передавать музыку на 5 станций, предоставляя возможность воспроизводить 6 различных музыкальных композиций в шести комнатах одновременно.
Интернет-радио — это служба радиовещания по Интернету. Одним из самых популярных форматов является формат MP3. Некоторые Интернет-станции представляют собой филиалы "наземных" радиостанций или сетей, другие же являются независимыми и вещают только по Интернету. Интернет-радио позволяет принимать радиопередачи в любой точке мира и наслаждаться широким разнообразием жанров: новостями, спортивными и развлекательными передачами. Можно подключиться к какой-либо специализированной или просто любимой станции от Австрии до Югославии.
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