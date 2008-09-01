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    Streamium Беспроводной музык. центр/станция

    WACS7500/12

    Освободите музыку

    Копируйте и храните всю свою музыку на жестком диске в 80 ГБ в плоской беспроводной музыкальной системе Philips Streamium WACS7500. Транслируйте музыку в разные комнаты своего дома. Для дополнительного удовольствия смотрите обложки альбомов и пользуйтесь Интернет-радио.

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    Streamium Беспроводной музык. центр/станция

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    Освободите музыку

    Слушайте всю свою музыку в каждой комнате — без проводов

    Жесткий диск объемом 80 Гб для хранения и воспроизведения до 1500 CD

    Жесткий диск объемом 80 Гб для хранения и воспроизведения до 1500 CD

    Жесткий диск объемом 80 Гб обеспечивает возможность хранения цифровых аудио файлов, с легкостью вмещая до 1500 компакт-дисков. Экономия места, удобное управление аудиоколлекцией, легкий доступ — все это благодаря одному устройству.

    Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов

    Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов

    Простой и удобный пользовательский интерфейс GoGear оснащен усовершенствованной технологией навигации. Вы несомненно оцените быстрое перемещение по меню и простое управление, которые в полной мере позволяют насладиться мультимедийными возможностями устройства. Предустановленные функции (например, функция отображения обложки, которая позволяет просматривать обложки альбомов, внедренные в музыкальный файл) делают прослушивание еще более приятным, как в старые добрые времена, когда вы слушали CD или виниловые грампластинки, рассматривая их обложки.

    Беспроводная передача между центром, станцией (станциями) и компьютером

    Беспроводная передача между центром, станцией (станциями) и компьютером

    Используя сеть Wi-Fi, наслаждайтесь любимыми песнями, передающимися из библиотеки вашего компьютера в беспроводной музыкальный центр Streamium и на другие станции или непосредственно из музыкального центра Streamium на станцию(и). Не имеет значения, хранится ли ваша аудиоколлекция в Центре Streamium или на компьютере, Вы можете наполнить звучанием одной песни весь дом или слушать разные мелодии в каждой комнате. Выбор за Вами. Не нужно ни проводов, ни кабелей. Наслаждайтесь свободой прослушивания музыки в любом уголке вашего дома.

    Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

    Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

    Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.

    Передача музыки: прослушивание одной композиции на всех станциях

    Передача музыки: прослушивание одной композиции на всех станциях

    Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!

    Расширьте свою систему, добавив до 5 станций Wi-Fi

    Расширьте свою систему, добавив до 5 станций Wi-Fi

    Наполните музыкой каждую комнату в доме. Больше нет кабелей и других препятствий, и больше никаких семейных ссор из-за музыкальных предпочтений. Вы можете не только хранить и воспроизводить музыку с помощью беспроводного музыкального центра Streamium, но также передавать одну или несколько различных дорожек на 5 станций Streamium по всему дому. Это так просто со встроенными, инновационными функциями "Моя комната", "Моя музыка" и "Передача музыки". Освободите музыку и наслаждайтесь ей в любой точке Вашего дома.

    "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка

    "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка

    С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" каждый член вашей семьи может выбрать мелодию из коллекций, хранящихся в беспроводном музыкальном центре Streamium. Технология общего доступа позволяет одновременно передавать музыку на станцию с музыкального центра Streamium. Один центр Streamium может передавать музыку на 5 станций, предоставляя возможность воспроизводить 6 различных музыкальных композиций в шести комнатах одновременно.

    Прослушивание Интернет-радио

    Прослушивание Интернет-радио

    Интернет-радио — это служба радиовещания по Интернету. Одним из самых популярных форматов является формат MP3. Некоторые Интернет-станции представляют собой филиалы "наземных" радиостанций или сетей, другие же являются независимыми и вещают только по Интернету. Интернет-радио позволяет принимать радиопередачи в любой точке мира и наслаждаться широким разнообразием жанров: новостями, спортивными и развлекательными передачами. Можно подключиться к какой-либо специализированной или просто любимой станции от Австрии до Югославии.

    80 Вт RMS/центр, 30 Вт RMS/станция с панелью Super Sound

    80 Вт RMS/центр, 30 Вт RMS/станция с панелью Super Sound

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 20 Вт + 40 Вт

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Аксессуары

      Кабели
      Кабель Ethernet
      Краткое руководство
      Английский, французский, испанский, итальянский, голландский, немецкий
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, французский, испанский, итальянский, голландский, немецкий, еще больше языков на CD

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      614 мм x 172 мм x 272 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • FM-антенна
    Badge-D2C

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    • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
    • Для некоторых функций требуется поддержка широкополосного доступа в Интернет

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