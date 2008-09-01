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- FM-антенна
WAS7500/12
Освободите музыку
Разместив станции WAS7500 в разные места своего дома, вы сможете воспроизводить любимые композиции с музыкального центра или компьютера без использования проводов. Наслаждайтесь качеством Нi-Fi звучания этой ультраплоской системы.Узнать обо всех преимуществах
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Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.
Простой и удобный пользовательский интерфейс GoGear оснащен усовершенствованной технологией навигации. Вы несомненно оцените быстрое перемещение по меню и простое управление, которые в полной мере позволяют насладиться мультимедийными возможностями устройства. Предустановленные функции (например, функция отображения обложки, которая позволяет просматривать обложки альбомов, внедренные в музыкальный файл) делают прослушивание еще более приятным, как в старые добрые времена, когда вы слушали CD или виниловые грампластинки, рассматривая их обложки.
С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" каждый член вашей семьи может выбрать мелодию из коллекций, хранящихся в беспроводном музыкальном центре Streamium. Технология общего доступа позволяет одновременно передавать музыку на станцию с музыкального центра Streamium. Один центр Streamium может передавать музыку на 5 станций, предоставляя возможность воспроизводить 6 различных музыкальных композиций в шести комнатах одновременно.
Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!
Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.
Интернет-радио — это служба радиовещания по Интернету. Одним из самых популярных форматов является формат MP3. Некоторые Интернет-станции представляют собой филиалы "наземных" радиостанций или сетей, другие же являются независимыми и вещают только по Интернету. Интернет-радио позволяет принимать радиопередачи в любой точке мира и наслаждаться широким разнообразием жанров: новостями, спортивными и развлекательными передачами. Можно подключиться к какой-либо специализированной или просто любимой станции от Австрии до Югославии.
Слушайте музыку, хранящуюся на компьютере, с помощью беспроводной музыкальной станции Streamium! С помощью соединения UPnP, позволяющего подключать любые устройства, поддерживающие стандарт UPnP, так легко принимать и воспроизводить музыку. Streamium позволяет получить доступ к музыкальной коллекции, выбрать и найти музыку на компьютере. С помощью пульта ДУ просто выберите песни на станции Streamium и включите воспроизведение. Наслаждаться любимой музыкой так просто и удобно без использования проводов.
Панель Super Sound — это инновационная компактная панель с плоскими динамиками, в которой используется современная технология, обеспечивающая высококачественное звучание во всем звуковом диапазоне. Для превосходного звучания во всем диапазоне частот теперь не нужны обычные АС больших размеров. Их отлично заменяет компактная панель с одной мембраной, которая прекрасно справляется с передачей глубокого баса и сбалансированного звука без искажений.
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