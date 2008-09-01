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  • Освободите музыку Освободите музыку Освободите музыку

    Streamium Беспроводная музыкальная станция

    WAS7500/12

    Освободите музыку

    Разместив станции WAS7500 в разные места своего дома, вы сможете воспроизводить любимые композиции с музыкального центра или компьютера без использования проводов. Наслаждайтесь качеством Нi-Fi звучания этой ультраплоской системы.

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    Streamium Беспроводная музыкальная станция

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    Освободите музыку

    Слушайте всю свою музыку в каждой комнате — без проводов

    • Бесплатное интернет-радио
    • Полноцветный дисплей
    Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

    Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату

    Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.

    Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов

    Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов

    Простой и удобный пользовательский интерфейс GoGear оснащен усовершенствованной технологией навигации. Вы несомненно оцените быстрое перемещение по меню и простое управление, которые в полной мере позволяют насладиться мультимедийными возможностями устройства. Предустановленные функции (например, функция отображения обложки, которая позволяет просматривать обложки альбомов, внедренные в музыкальный файл) делают прослушивание еще более приятным, как в старые добрые времена, когда вы слушали CD или виниловые грампластинки, рассматривая их обложки.

    "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка

    "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка

    С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" каждый член вашей семьи может выбрать мелодию из коллекций, хранящихся в беспроводном музыкальном центре Streamium. Технология общего доступа позволяет одновременно передавать музыку на станцию с музыкального центра Streamium. Один центр Streamium может передавать музыку на 5 станций, предоставляя возможность воспроизводить 6 различных музыкальных композиций в шести комнатах одновременно.

    Передача музыки: прослушивание одной композиции на всех станциях

    Передача музыки: прослушивание одной композиции на всех станциях

    Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!

    Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям

    Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям

    Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.

    Прослушивание интернет-радио

    Прослушивание интернет-радио

    Интернет-радио — это служба радиовещания по Интернету. Одним из самых популярных форматов является формат MP3. Некоторые Интернет-станции представляют собой филиалы "наземных" радиостанций или сетей, другие же являются независимыми и вещают только по Интернету. Интернет-радио позволяет принимать радиопередачи в любой точке мира и наслаждаться широким разнообразием жанров: новостями, спортивными и развлекательными передачами. Можно подключиться к какой-либо специализированной или просто любимой станции от Австрии до Югославии.

    Беспроводная передача с компьютера через UPnP

    Беспроводная передача с компьютера через UPnP

    Слушайте музыку, хранящуюся на компьютере, с помощью беспроводной музыкальной станции Streamium! С помощью соединения UPnP, позволяющего подключать любые устройства, поддерживающие стандарт UPnP, так легко принимать и воспроизводить музыку. Streamium позволяет получить доступ к музыкальной коллекции, выбрать и найти музыку на компьютере. С помощью пульта ДУ просто выберите песни на станции Streamium и включите воспроизведение. Наслаждаться любимой музыкой так просто и удобно без использования проводов.

    Встроенные НЧ-динамики для глубокого звучания басов

    Встроенные НЧ-динамики для глубокого звучания басов

    Общая вых. мощность 30 Вт RMS

    Общая вых. мощность 30 Вт RMS

    Прямой порт USB для воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB

    Прямой порт USB для воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB

    Панель Super Sound для чистых средних/высоких частот

    Панель Super Sound — это инновационная компактная панель с плоскими динамиками, в которой используется современная технология, обеспечивающая высококачественное звучание во всем звуковом диапазоне. Для превосходного звучания во всем диапазоне частот теперь не нужны обычные АС больших размеров. Их отлично заменяет компактная панель с одной мембраной, которая прекрасно справляется с передачей глубокого баса и сбалансированного звука без искажений.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      2 x 10 Вт + 10 Вт

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      2

    • Подключения

      Вход Aux
      Линейный вход

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      387 мм x 128 мм x 272 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • FM-антенна
    Badge-D2C

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