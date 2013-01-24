Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

2000 Series

Безмешковый пылесос

XB2023/01
Общая оценка / 5
  • Высокая сила всасывания с мощным мотором Высокая сила всасывания с мощным мотором Высокая сила всасывания с мощным мотором
    -{discount-value}
  • Play Pause

    2000 Series Безмешковый пылесос

    XB2023/01
    Общая оценка / 5

    Высокая сила всасывания с мощным мотором

    Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

    2000 Series Безмешковый пылесос

    Высокая сила всасывания с мощным мотором

    Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая сила всасывания с мощным мотором

    Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

    2000 Series Безмешковый пылесос

    Высокая сила всасывания с мощным мотором

    Тщательная уборка и простое обслуживание с безмешковым пылесосом Philips 2000 Series. Оцените стабильно эффективную уборку с технологией PowerCyclone 4 и универсальной насадкой для любых напольных покрытий. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Безмешковый пылесос

      Высокая сила всасывания с мощным мотором

      Надежный дизайн, которому можно доверять

      • 1800 Вт
      • PowerCyclone 4
      • Фильтр Super Clean Air
      Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

      Долговечный мотор 1800 Вт с высокой мощностью всасывания

      Долговечный мотор 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания до 360 Вт для оптимальной уборки.

      PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго

      PowerCyclone 4 поддерживает высокую эффективность надолго

      Технология PowerCyclone 4 ускоряет поток воздуха в цилиндрической камере для отделения пыли от воздуха, а также поддержания стабильно высокой мощности.

      Универсальная насадка обеспечивает великолепную уборку всех типов напольных покрытий

      Универсальная насадка обеспечивает великолепную уборку всех типов напольных покрытий

      Универсальную насадку можно легко установить с помощью педали и очищать с ее помощью жестких напольных покрытий и ковров.

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой

      Конструкция пылесборника предназначена для гигиеничной очистки одной рукой — теперь вы сможете забыть о клубах пыли при его опустошении.

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактность и небольшой вес для удобной переноски

      Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

      Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

      Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

      Щелевая насадка хранится в корпусе пылесоса, и ее легко достать, когда она вам понадобится.

      Система фильтрации Super Clean Air удерживает > 99 %* частиц

      Система фильтрации Super Clean Air удерживает >99 %* мелких частиц пыли, обеспечивая чистоту воздуха в вашем доме.

      Разработано и спроектировано в Нидерландах

      Разработано и спроектировано в Нидерландах, бесплатная 2-летняя гарантия. Зарегистрируйте пылесос на нашем сайте!

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Входная мощность (IEC)
        1600  Вт
        Входная мощность (макс)
        1800  Вт
        Уровень интенсивности звука
        82  дБ
        Мощность всасывания (макс.)
        360  Вт

      • Простота использования

        Радиус действия
        8,8  м
        Ручка для переноски
        Передний
        Длина шнура
        6  м
        Тип трубки
        Металлическая телескопическая трубка из двух частей
        Тип колес
        Пластик
        Соединительная деталь трубки
        Коническое

      • Дизайн

        цвет
        Арктический белый, небесно-голубой

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        1,3  л
        Выходной фильтр
        Фильтр Super Clean Air
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр

      • Насадки и аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        Щелевая насадка
        Стандартная насадка
        Универсальная насадка

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        408 x 265 x 239  миллиметра
        Вес изделия
        4.4  кг

      • Аксессуары

        Комплект для замены фильтра
        XV1220

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны EPA12