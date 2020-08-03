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  • Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли Собирает 99,9 %* мелкой пыли

    3000 Series Mешковый пылесос

    XD3000/01

    Собирает 99,9 %* мелкой пыли

    В новом мешковом пылесосе Philips Performer Compact компактный дизайн сочетается с высокой мощностью. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией AirflowMax и насадкой ExtraClean.

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    3000 Series Mешковый пылесос

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    Собирает 99,9 %* мелкой пыли

    благодаря малому весу и компактному размеру

    • 2000 Вт
    • Фильтр Super Clean Air
    • 3 л
    Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

    Революционная технология AirflowMax для высокой мощности всасывания

    Уникальная конструкция пылесборника обеспечивает максимальный объем, быстрый поток воздуха и отсутствие засоров, что создает высокую мощность всасывания до тех пор, пока пылесборник не будет заполнен.

    Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

    Мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

    Мощный мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания для идеальных результатов уборки.

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактность и небольшой вес для удобной переноски

    Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.

    Благодаря рабочему диапазону до 9 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

    Благодаря рабочему диапазону до 9 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

    Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.

    Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

    Хранение аксессуаров в корпусе: удобно, всегда под рукой

    Аксессуары хранятся внутри отсека в задней части корпуса, поэтому их всегда можно легко найти и установить на устройство.

    Насадка ExtraClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

    Насадка ExtraClean обеспечивает великолепную уборку всех напольных покрытий

    Насадка ExtraClean оснащена большим передним отверстием для сбора крошек и мусора, но в то же время плотно прижимается к напольному покрытию, тщательно собирая мелкую пыль.

    Фильтр Super Clean Air удерживает >99%** частиц

    Фильтр Super Clean Air удерживает >99%** частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Насадка ExtraClean
      Аксессуары в комплекте
      Щелевая насадка

    • Дизайн

      Цвет
      Ярко-красный

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      400 x 282 x 251  mm
      Вес изделия
      4,8  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Производительность

      Входная мощность (IEC)
      1800  W
      Уровень интенсивности звука
      83  dB
      Вакуум (макс)
      25  kPa
      Входная мощность (макс)
      2000  W

    • Фильтрация

      Тип мешка для пыли
      S-bag Classic Long Performance
      Емкость пылесборника
      3  l
      Выходной фильтр
      Фильтр Super Clean Air
      Фильтр защиты электродвигателя
      1-слойный губчатый фильтр

    • Удобство использования

      Соединительная деталь трубки
      ActiveLock
      Радиус действия
      9  m
      Ручка для переноски
      Спереди
      Тип трубки
      Металлическая телескопическая трубка из двух частей
      Длина шнура
      6  m
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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    • сбор пыли на жестких напольных покрытиях (IEC62885-2). Фильтрующая способность тестировалась в соответствии с DIN EN 60312/11/2008.
    • *Уровни фильтрации протестированы в соответствии с EN60312-1-2017 и эквивалентны EPA12.

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