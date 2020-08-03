XD3000/01
Собирает 99,9 %* мелкой пыли
В новом мешковом пылесосе Philips Performer Compact компактный дизайн сочетается с высокой мощностью. Оцените тщательную уборку по всему дому с технологией AirflowMax и насадкой ExtraClean.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальная конструкция пылесборника обеспечивает максимальный объем, быстрый поток воздуха и отсутствие засоров, что создает высокую мощность всасывания до тех пор, пока пылесборник не будет заполнен.
Мощный мотор 2000 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания для идеальных результатов уборки.
Компактный и легкий дизайн позволяют с удобством хранить и переносить пылесос.
Максимальное расстояние 9 метров от розетки до всасывающего отверстия позволит пылесосить дольше без прерывания уборки.
Аксессуары хранятся внутри отсека в задней части корпуса, поэтому их всегда можно легко найти и установить на устройство.
Насадка ExtraClean оснащена большим передним отверстием для сбора крошек и мусора, но в то же время плотно прижимается к напольному покрытию, тщательно собирая мелкую пыль.
Фильтр Super Clean Air удерживает >99%** частиц пыли, включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — идеально для людей, страдающих аллергией.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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