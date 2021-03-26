ZA13BX60/00
Качественные цинково-воздушные элементы для слуховых аппаратов
Обеспечивает долгий срок службы в слуховых аппаратахУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
При производстве использована технология для гарантированного надежного и долгосрочного использования.
Цинко-воздушная технология для питания слуховых аппаратов
Чтобы упростить распознавание наиболее распространенных типоразмеров батареек, мы используем их цветовую маркировку в соответствии с отраслевыми стандартами.
В этой упаковочной системе используется вращающееся колесико, которое позволяет очень просто извлечь батарейки.
Экохарактеристики
Внешняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
Технические характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.