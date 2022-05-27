Прежде чем использовать любые домашние средства, при аллергии на животных нужно проконсультироваться с врачом. Аллергическая реакция может быть опасным заболеванием, которое проявляется очень сильно. Нельзя заниматься его лечением самостоятельно.
Аллергия — это защитная реакция иммунной системы организма на раздражитель. Она может возникать и у взрослого, и у ребенка. Есть много видов такой реакции — например, на продукты или на пыльцу (тогда реакция возникает в определенное время года). Если ее вызывают домашние животные, аллергеном может быть шерсть, перхоть или частицы кожи, пот, слюна и любые другие выделения.
Если аллергия уже началась, ее можно облегчить несколькими способами:
Если ничего не помогает и симптомы сохраняются, нужно принять антигистаминное средство, рекомендованное лечащим врачом. Если симптомы аллергии стремительно усиливаются, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.
Аллергия на животных часто связана с их шерстью, причем на шерсть кошек реакция возникает чаще, чем на собачью. Уменьшить ее количество в доме можно несколькими способами.
Аллергическую реакцию проще предупредить, чем остановить. Лучший способ сделать это — очищать воздух. Аллергия на животных проявляется, когда мы вдыхаем частицы шерсти или кожи, чувствуем запах. Чем чище воздух, тем меньше риск аллергической реакции.
Для очистки лучше использовать специальное устройство — очиститель воздуха. Например, очистители воздуха Philips выполняют трехступенчатую очистку воздуха:
Некоторые очистители воздуха Philips имеют дополнительные функции для идеального микроклимата в доме. Например, у очистителя воздуха Philips 3в1 есть следующие особенности:
А у климатического комплекса Philips 2в1 есть дополнительная функция увлажнения воздуха. Увлажняющий фильтр NanoCloud обеспечивает равномерное увлажнение и снижает риск распространения бактерий на 99%***.
Также важно соблюдать и другие меры предосторожности. В основном они направлены на то, чтобы исключить контакт с аллергеном. Например, лучше, если убирать за питомцем будет кто-то, у кого нет аллергии. Каждый раз, после того как человек с аллергией погладит животное, нужно мыть руки. Если на одежде остается шерсть, ее нужно сразу же убирать специальным роликом. Не нужно прижиматься к питомцу лицом или целовать его — близкий контакт увеличивает риск аллергии.
Если стараться уменьшать количество шерсти и очищать воздух в доме, можно уменьшить проявления аллергии и с удовольствием общаться с любимым питомцем.
* Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.** Прибор не содержит охлаждающих элементов. Ощущение прохлады достигается за счет вентилятора.
*** Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).
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