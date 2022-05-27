Прежде чем использовать любые домашние средства, при аллергии на животных нужно проконсультироваться с врачом. Аллергическая реакция может быть опасным заболеванием, которое проявляется очень сильно. Нельзя заниматься его лечением самостоятельно.

Аллергия — это защитная реакция иммунной системы организма на раздражитель. Она может возникать и у взрослого, и у ребенка. Есть много видов такой реакции — например, на продукты или на пыльцу (тогда реакция возникает в определенное время года). Если ее вызывают домашние животные, аллергеном может быть шерсть, перхоть или частицы кожи, пот, слюна и любые другие выделения.

Если аллергия уже началась, ее можно облегчить несколькими способами:

Нужно умыться и вымыть руки с мылом (особенно если вы касались питомца).

Если есть насморк, чихание или заложенность носа, нужно промыть его соленой водой, раствором соли, морской водой или специальным спреем, продающимся в аптеке.

Чтобы снять першение в горле, можно сделать 1–2 глотка чая с листьями крапивы. Если такого чая нет, можно просто выпить воды.

Нужно подышать свежим воздухом. Для этого можно открыть окно на несколько минут (заодно комната проветрится).

Если есть зуд, покраснение, раздражение глаз, можно промыть их водой или закапать увлажняющие капли.



Если ничего не помогает и симптомы сохраняются, нужно принять антигистаминное средство, рекомендованное лечащим врачом. Если симптомы аллергии стремительно усиливаются, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.