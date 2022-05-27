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Как избавиться от аллергии на домашних животных?


Насморк, чихание, сыпь на коже или зуд — эти симптомы часто сопровождают аллергию на животных. Если в доме есть питомец, а у вас на него аллергическая реакция, это может стать настоящей проблемой и угрозой для здоровья. Между тем, есть несколько способов облегчить симптомы аллергии. Узнайте, что именно можно сделать!

Домашние средства от аллергии на домашних животных

 

Прежде чем использовать любые домашние средства, при аллергии на животных нужно проконсультироваться с врачом. Аллергическая реакция может быть опасным заболеванием, которое проявляется очень сильно. Нельзя заниматься его лечением самостоятельно.

 

Аллергия — это защитная реакция иммунной системы организма на раздражитель. Она может возникать и у взрослого, и у ребенка. Есть много видов такой реакции — например, на продукты или на пыльцу (тогда реакция возникает в определенное время года). Если ее вызывают домашние животные, аллергеном может быть шерсть, перхоть или частицы кожи, пот, слюна и любые другие выделения.

 

Если аллергия уже началась, ее можно облегчить несколькими способами:

 

  • Нужно умыться и вымыть руки с мылом (особенно если вы касались питомца).
  •  Если есть насморк, чихание или заложенность носа, нужно промыть его соленой водой, раствором соли, морской водой или специальным спреем, продающимся в аптеке.
  •  Чтобы снять першение в горле, можно сделать 1–2 глотка чая с листьями крапивы. Если такого чая нет, можно просто выпить воды.
  •  Нужно подышать свежим воздухом. Для этого можно открыть окно на несколько минут (заодно комната проветрится).
  •  Если есть зуд, покраснение, раздражение глаз, можно промыть их водой или закапать увлажняющие капли.


Если ничего не помогает и симптомы сохраняются, нужно принять антигистаминное средство, рекомендованное лечащим врачом. Если симптомы аллергии стремительно усиливаются, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

Как уменьшить количество шерсти в доме?

 

Аллергия на животных часто связана с их шерстью, причем на шерсть кошек реакция возникает чаще, чем на собачью. Уменьшить ее количество в доме можно несколькими способами.

 

  • 1.  Если питомец постоянно сильно линяет, возможно, у него есть проблемы со здоровьем. Нужно проконсультироваться с ветеринаром. Он может порекомендовать средства для ухода или питание, которое уменьшит линьку, чтобы в доме было меньше шерсти, вызывающей аллергию.
  •  Старайтесь не пускать вашего питомца на ту мягкую мебель, где вы часто отдыхаете, и особенно на вашу кровать. Кошки и собаки любят спать со своими хозяевами, но для аллергиков это может быть опасно.
  •  Чаще проводите влажную и сухую уборку. Например, с помощью беспроводного пылесоса Philips, который позволит провести cухую и влажную уборку одновременно. Регулярно протирайте все поверхности влажной тканью. Используйте чистящие ролики для одежды, чтобы убрать шерсть.
  •  Вычесывать питомца лучше на улице или хотя бы в отдельном помещении. Лучше, если это будет делать тот из членов семьи, у кого нет аллергии. Если шерсти очень много, возможно, проще возить кошку или собаку к грумеру.

Как предотвратить аллергию на животных?


Аллергическую реакцию проще предупредить, чем остановить. Лучший способ сделать это — очищать воздух. Аллергия на животных проявляется, когда мы вдыхаем частицы шерсти или кожи, чувствуем запах. Чем чище воздух, тем меньше риск аллергической реакции.

 

Для очистки лучше использовать специальное устройство — очиститель воздуха. Например, очистители воздуха Philips выполняют трехступенчатую очистку воздуха:

 

  1. Фильтр предварительной очистки улавливает крупные частицы: например, пыль или частицы шерсти.
  2. HEPA-фильтр задерживает 99,97% частиц размером до 0,003 мкм*. Это не только частицы кожи, перхоти или шерсти, но и другие примеси, способные вызывать аллергию: пыль, пыльца, пылевые клещи, споры плесени, а также бактерии и вирусы.
  3.  Угольный фильтр задерживает вредные газы, испарения, неприятные запахи.

 

Некоторые очистители воздуха Philips имеют дополнительные функции для идеального микроклимата в доме. Например, у очистителя воздуха Philips 3в1 есть следующие особенности:

 

  •  он может подавать прохладный** или теплый очищенный воздух;
  •  его корпус вращается на 350°C, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию воздуха;
  •  прибор эффективно работает в комнатах площадью до 42 м2 и непрерывно отслеживает качество воздуха;
  •  у него есть ночной режим с бесшумной работой и отключенной цветовой индикацией.

 

А у климатического комплекса Philips 2в1 есть дополнительная функция увлажнения воздуха. Увлажняющий фильтр NanoCloud обеспечивает равномерное увлажнение и снижает риск распространения бактерий на 99%***.

 

Также важно соблюдать и другие меры предосторожности. В основном они направлены на то, чтобы исключить контакт с аллергеном. Например, лучше, если убирать за питомцем будет кто-то, у кого нет аллергии. Каждый раз, после того как человек с аллергией погладит животное, нужно мыть руки. Если на одежде остается шерсть, ее нужно сразу же убирать специальным роликом. Не нужно прижиматься к питомцу лицом или целовать его — близкий контакт увеличивает риск аллергии.

Если стараться уменьшать количество шерсти и очищать воздух в доме, можно уменьшить проявления аллергии и с удовольствием общаться с любимым питомцем.

 

* Протестировано в 2020 году организацией IUTA в соответствии с DIN71460-1 посредством распыления хлористого натрия.** Прибор не содержит охлаждающих элементов. Ощущение прохлады достигается за счет вентилятора.

*** Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).

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