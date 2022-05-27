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Для чего нужен увлажнитель воздуха?


Влажность воздуха является одним из самых важных параметров микроклимата в доме. Часто в квартирах она оказывается слишком низкой, особенно зимой, когда батареи центрального отопления буквально высушивают воздух. Из-за недостаточной влажности мы хуже себя чувствуем, быстрее устаем, чаще болеем. Решить проблему поможет увлажнитель — специальный прибор, регулирующий влажность. Узнайте, как он работает и зачем он нужен!

Что такое увлажнитель?

 

Увлажнитель — это прибор, который распространяет влагу в помещении, повышая таким образом влажность, доводя ее до нормальных значений. В норме влажность составляет от 40 до 60%, однако зимой и летом в засушливую погоду в квартирах этот показатель может снижаться до 20–30%.

 

Пыль, вирусы, бактерии, мелкие частицы и примеси лучше распространяются именно в сухом воздухе. Это может быть опасным для здоровья:

  • Увеличивается риск обострения симптомов аллергии. Сухой воздух особенно опасен для тех, кто страдает от аллергии на пыль, пыльцу, шерсть домашних животных.
  • Возрастает риск распространения инфекций. Бактерии и вирусы дольше находятся в воздухе, что повышает риск заражения.
  • Слизистые пересыхают, и их защитная функция снижается. Ухудшается работа иммунитета.
  • Низкая влажность влияет на работоспособность, человек быстрее утомляется.
  • Сухой воздух вредит даже внешности: кожа становится недостаточно увлажненной, теряет упругость, здоровый цвет.

 

Увлажнитель восполняет недостаток влаги, увлажняя воздух, автоматически поддерживая показатель влажности на заданном уровне.

Как работает увлажнитель?

 

Главная функция у всех увлажнителей одна и та же — это распространение влаги для повышения уровня относительной влажности. Однако разные приборы делают это по-разному:

 

  • Самые простые увлажнители — паровые. Они распространяют горячий пар, который образуется при кипении воды. Таким паром можно обжечься, это небезопасно, поэтому такие увлажнители используются очень редко.
  • Ультразвуковые увлажнители распространяют частицы воды, которые образуются под влиянием ультразвука в результате вибрации. Они быстро повышают уровень влажности, но частицы водяной взвеси при этом довольно крупные. Они могут переносить минеральные примеси, если вода жесткая: когда вода оседает на стенах или мебели, минеральные примеси образуют белый налет. Также из-за своего размера частицы воды могут распространять бактерии, поскольку размер частиц воды больше, чем размер бактерий.
  • Некоторые увлажнители, климатические комплексы или мойки воздуха используют естественное испарение, при котором воздушный поток проходит через влажные диски. Климатический комплекс Philips 2в1 использует технологию естественного увлажнения NanoCloud, распространяя настолько маленькие молекулы воды, что к ним не присоединяются бактерии или минеральные частицы.

 

Технология основана на принципе холодного испарения. Воздух насыщается влагой, проходя через специальный влажный фильтр. Увлажнение по технологии NanoCloud безопасно и эффективно:

 

  • Структура фильтра обеспечивает активное насыщение воздушного потока влагой, он нагнетается под давлением. Это позволяет быстро повышать уровень влажности в помещении.
  • При увлажнении воздушный поток насыщается мельчайшими молекулами воды. Они имеют наноразмеры, и на них не задерживаются бактерии или минеральные частицы. Тем самым риск распространения бактерий снижается на 99%*.
  • Фильтр обеспечивает дополнительную очистку, хорошо задерживает примеси, загрязнения. Это дополнительно улучшает микроклимат в доме.

 

Климатический комплекс Philips 2в1 имеет четырехуровневую систему фильтрации, а также встроенную систему оценки качества воздуха. Климатический комплекс выполняет функции увлажнителя, а также очистителя. Он работает автоматически, имеет предустановленные режимы (в том числе ночной), позволяет вручную устанавливать параметры очистки, увлажнения.

Преимущества увлажнителя


Есть много способов повысить влажность в помещении. Например, можно чаще проводить влажную уборку, завести больше комнатных растений, чаще проветривать квартиру или расставить везде емкости с водой. Эти способы работают, но они не так эффективны, как использование увлажнителя.

 

В сильные морозы, если батареи центрального отопления очень горячие или используются дополнительные обогреватели, воздух становится сухим очень быстро. Увлажнитель сможет поддерживать его влажность на нормальном уровне, а вот бытовые методы вряд ли помогут.

 

Увлажнитель контролирует уровень влажности автоматически, в зависимости от условий в помещении. Это значит, что он уменьшает или прекращает подачу влаги, когда воздух становится достаточно увлажненным, и вновь начинает работать, когда влажность падает. Самостоятельно регулировать влажность с такой точностью очень сложно. Для этого необходимо использовать специальный прибор, гигрометр, и постоянно проводить им измерения.

 

Пользоваться увлажнителем проще: не нужно расставлять емкости с водой или постоянно кипятить воду, чтобы поднять уровень влажности. Достаточно задать нужные параметры, периодически доливать воду в устройство и иногда промывать или менять его фильтры.

 

Климатический комплекс Philips 2в1 дополнительно может очищать воздух, задерживая пыль, бактерии, вирусы и аллергены. Дышать чистым, свежим воздухом полезно — особенно детям, тем, кто часто простужается или кашляет, страдает от аллергии или болезней органов дыхания.

 

Климатический комплекс Philips 2в1 повышает качество воздуха, очищая его и насыщая влагой. Это помогает создавать в доме оптимальный микроклимат — идеальный для здорового дыхания, крепкого иммунитета и отличного самочувствия!

 

*Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).

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