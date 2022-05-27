Увлажнитель — это прибор, который распространяет влагу в помещении, повышая таким образом влажность, доводя ее до нормальных значений. В норме влажность составляет от 40 до 60%, однако зимой и летом в засушливую погоду в квартирах этот показатель может снижаться до 20–30%.
Пыль, вирусы, бактерии, мелкие частицы и примеси лучше распространяются именно в сухом воздухе. Это может быть опасным для здоровья:
Увлажнитель восполняет недостаток влаги, увлажняя воздух, автоматически поддерживая показатель влажности на заданном уровне.
Главная функция у всех увлажнителей одна и та же — это распространение влаги для повышения уровня относительной влажности. Однако разные приборы делают это по-разному:
Технология основана на принципе холодного испарения. Воздух насыщается влагой, проходя через специальный влажный фильтр. Увлажнение по технологии NanoCloud безопасно и эффективно:
Климатический комплекс Philips 2в1 имеет четырехуровневую систему фильтрации, а также встроенную систему оценки качества воздуха. Климатический комплекс выполняет функции увлажнителя, а также очистителя. Он работает автоматически, имеет предустановленные режимы (в том числе ночной), позволяет вручную устанавливать параметры очистки, увлажнения.
Есть много способов повысить влажность в помещении. Например, можно чаще проводить влажную уборку, завести больше комнатных растений, чаще проветривать квартиру или расставить везде емкости с водой. Эти способы работают, но они не так эффективны, как использование увлажнителя.
В сильные морозы, если батареи центрального отопления очень горячие или используются дополнительные обогреватели, воздух становится сухим очень быстро. Увлажнитель сможет поддерживать его влажность на нормальном уровне, а вот бытовые методы вряд ли помогут.
Увлажнитель контролирует уровень влажности автоматически, в зависимости от условий в помещении. Это значит, что он уменьшает или прекращает подачу влаги, когда воздух становится достаточно увлажненным, и вновь начинает работать, когда влажность падает. Самостоятельно регулировать влажность с такой точностью очень сложно. Для этого необходимо использовать специальный прибор, гигрометр, и постоянно проводить им измерения.
Пользоваться увлажнителем проще: не нужно расставлять емкости с водой или постоянно кипятить воду, чтобы поднять уровень влажности. Достаточно задать нужные параметры, периодически доливать воду в устройство и иногда промывать или менять его фильтры.
Климатический комплекс Philips 2в1 дополнительно может очищать воздух, задерживая пыль, бактерии, вирусы и аллергены. Дышать чистым, свежим воздухом полезно — особенно детям, тем, кто часто простужается или кашляет, страдает от аллергии или болезней органов дыхания.
Климатический комплекс Philips 2в1 повышает качество воздуха, очищая его и насыщая влагой. Это помогает создавать в доме оптимальный микроклимат — идеальный для здорового дыхания, крепкого иммунитета и отличного самочувствия!
*Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).
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