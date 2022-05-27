

Есть много способов повысить влажность в помещении. Например, можно чаще проводить влажную уборку, завести больше комнатных растений, чаще проветривать квартиру или расставить везде емкости с водой. Эти способы работают, но они не так эффективны, как использование увлажнителя.

В сильные морозы, если батареи центрального отопления очень горячие или используются дополнительные обогреватели, воздух становится сухим очень быстро. Увлажнитель сможет поддерживать его влажность на нормальном уровне, а вот бытовые методы вряд ли помогут.

Увлажнитель контролирует уровень влажности автоматически, в зависимости от условий в помещении. Это значит, что он уменьшает или прекращает подачу влаги, когда воздух становится достаточно увлажненным, и вновь начинает работать, когда влажность падает. Самостоятельно регулировать влажность с такой точностью очень сложно. Для этого необходимо использовать специальный прибор, гигрометр, и постоянно проводить им измерения.

Пользоваться увлажнителем проще: не нужно расставлять емкости с водой или постоянно кипятить воду, чтобы поднять уровень влажности. Достаточно задать нужные параметры, периодически доливать воду в устройство и иногда промывать или менять его фильтры.

Климатический комплекс Philips 2в1 дополнительно может очищать воздух, задерживая пыль, бактерии, вирусы и аллергены. Дышать чистым, свежим воздухом полезно — особенно детям, тем, кто часто простужается или кашляет, страдает от аллергии или болезней органов дыхания.

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*Результаты получены на основе тестирования распространения бактерии Staphylococcus Albus из прибора. Во время тестирования в резервуар для воды была добавлена стерилизованная вода с указанной бактерией (фильтры — при наличии — были извлечены из прибора).