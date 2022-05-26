Суть аллергической реакции в том, что организм воспринимает вещества как потенциальную угрозу, от которой нужно скорее избавиться. Для этого он начинает вырабатывать гистамин, который и вызывает неприятные симптомы — насморк, чихание, отек, высыпания и некоторые другие.
Пыль состоит из разных частиц, и многие из них — потенциальные аллергены. Самые распространенные:
Когда говорят об аллергии на домашнюю пыль, чаще подразумевают именно негативную реакцию иммунной системы на пылевых клещей. Сами по себе эти микроорганизмы не опасны — не присасываются к коже, не кусаются. Но они выделяют химическое вещество, способное вызывать аллергическую реакцию у человека.
Есть два метода облегчения аллергических симптомов:
Прежде всего нужно понять, действительно ли у вас аллергическая реакция и чем она вызвана. Для точной диагностики следует обратиться к специалисту. Далее расскажем об основных симптомах, по которым можно заподозрить у себя аллергию.
У каждого человека аллергическая реакция на пылевых клещей проявляется по-разному. Самыми частыми симптомами считаются:
Чтобы устранить неприятные симптомы, следует избавиться от пылевых клещей в доме. Про них нужно знать следующее:
Один из основных методов профилактики аллергии на пылевых клещей — регулярная уборка. Расскажем подробнее, какие меры нужно принимать.
Регулярно протирайте горизонтальные поверхности в доме. Для большей эффективности можно сначала провести сухую уборку с помощью специальной насадки пылесоса, а затем пройтись влажной тряпкой по тем же поверхностям. Или же воспользоваться беспроводным пылесосом Philips для одновременной сухой и влажной уборки.
Если у вас появляются аллергические реакции на пылевого клеща, такую уборку рекомендуется делать раз в два дня или хотя бы дважды в неделю.
Клещи очень «любят» одеяла, матрасы и подушки, поэтому следует еженедельно стирать наволочки, простыни и пододеяльники. Используйте горячую стирку, а также сушку в сушильной машине — это убивает клещей. Если нет сушильной машины, рекомендуется гладить белье утюгом.
Для чистки ковров и матрасов лучше всего применять пылесос с НЕРА-фильтром, который обладает повышенной эффективностью. Матрасы следует чистить раз в 2 недели, ковры — 2–3 раза в неделю
Если у вас сильные аллергические реакции на пылевого клеща, возможно, стоит и вовсе избавиться от ковров.
Пока вы убираетесь, контакт с аллергеном происходит постоянно, поэтому важно защитить себя с помощью маски с фильтром. После уборки помещения рекомендуется хорошо проветрить его.
«Каждой вещи — свое место». Это избитое правило, которое любят повторять люди старшего поколения, существует не просто так. Книги, журналы, посуду, одежду рекомендуется хранить в закрытых шкафах и полках. Это не только эстетично, но и помогает уменьшить образование пыли в доме.
Как бы часто вы ни убирались, в воздухе все равно остаются аллергены. Эту проблему может решить очиститель воздуха или климатический комплекс 2в1, который не только очищает, но и увлажняет воздух.
Очистители воздуха Philips показывают высокое качество работы в помещениях до 86 м². Они удаляют из воздуха, аллергены, бактерии, вирусы и загрязняющие вещества быстрее, чем за 9 минут*. Профессиональные датчики автоматически распознают и реагируют даже на мельчайшие изменения качества воздуха. В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а прибор работает практически бесшумно.
Когда аллергическая реакция началась, это значит, что аллерген уже находится в организме. Пылевой клещ обычно попадает через нос, поэтому рекомендуется сразу же промыть пазухи. Для этого можно использовать:
Для лечения также назначаются антигистаминные препараты. При серьезных симптомах необходимо обратиться за медицинской помощью. А регулярная уборка и использование очистителя воздуха помогут вам задышать полной грудью и комфортно чувствовать себя дома.
*Гипотетическое время для воздуха, проходящего через фильтр, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR (333 м³/ч) разделить на объем помещения 48 м³ (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).
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