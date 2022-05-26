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Аллергия на домашнюю пыль


Если источник аллергии находится в вашем собственном доме, трудно расслабиться. К счастью, от симптомов можно избавиться, если устранить их провокатора. Расскажем, какие домашние средства могут помочь при аллергии на пыль.

Что вызывает аллергию на пыль?

 

Суть аллергической реакции в том, что организм воспринимает вещества как потенциальную угрозу, от которой нужно скорее избавиться. Для этого он начинает вырабатывать гистамин, который и вызывает неприятные симптомы — насморк, чихание, отек, высыпания и некоторые другие. 

Пыль состоит из разных частиц, и многие из них — потенциальные аллергены. Самые распространенные:

  • пыльца растений;
  • частицы кожи и шерсти домашних животных;
  • пылевые клещи.


Когда говорят об аллергии на домашнюю пыль, чаще подразумевают именно негативную реакцию иммунной системы на пылевых клещей. Сами по себе эти микроорганизмы не опасны — не присасываются к коже, не кусаются. Но они выделяют химическое вещество, способное вызывать аллергическую реакцию у человека.

Лечение аллергии на пылевых клещей

 

Есть два метода облегчения аллергических симптомов:

  • устранение аллергена;
  • постоянный прием антигистаминных препаратов.


Прежде всего нужно понять, действительно ли у вас аллергическая реакция и чем она вызвана. Для точной диагностики следует обратиться к специалисту. Далее расскажем об основных симптомах, по которым можно заподозрить у себя аллергию.

Симптомы аллергии на домашнюю пыль


У каждого человека аллергическая реакция на пылевых клещей проявляется по-разному. Самыми частыми симптомами считаются:

 

  • продолжительное чихание;
  • заложенность носа, насморк и давление в носовых пазухах;
  • сухой кашель и одышка;
  • зуд в горле и на нёбе;
  • головные боли;
  • сыпь на коже;
  • зуд и покраснение глаз, слезоточивость;
  • общая усталость.

Что делать при аллергии на пылевых клещей?


Чтобы устранить неприятные симптомы, следует избавиться от пылевых клещей в доме. Про них нужно знать следующее:

 

  • они предпочитают теплую влажную среду, поэтому часто обитают в коврах, мягкой мебели и постельных принадлежностях;
  • количество клещей в доме обычно увеличивается зимой (хотя самый «пыльный» сезон — лето).


Один из основных методов профилактики аллергии на пылевых клещей — регулярная уборка. Расскажем подробнее, какие меры нужно принимать.

Не давать пыли скапливаться

 

Регулярно протирайте горизонтальные поверхности в доме. Для большей эффективности можно сначала провести сухую уборку с помощью специальной насадки пылесоса, а затем пройтись влажной тряпкой по тем же поверхностям. Или же воспользоваться беспроводным пылесосом Philips для одновременной сухой и влажной уборки.

Если у вас появляются аллергические реакции на пылевого клеща, такую уборку рекомендуется делать раз в два дня или хотя бы дважды в неделю.

Менять постельное белье каждую неделю

 

Клещи очень «любят» одеяла, матрасы и подушки, поэтому следует еженедельно стирать наволочки, простыни и пододеяльники. Используйте горячую стирку, а также сушку в сушильной машине — это убивает клещей. Если нет сушильной машины, рекомендуется гладить белье утюгом.

Чистить ковры и матрасы

 

Для чистки ковров и матрасов лучше всего применять пылесос с НЕРА-фильтром, который обладает повышенной эффективностью. Матрасы следует чистить раз в 2 недели, ковры — 2–3 раза в неделю

 

Если у вас сильные аллергические реакции на пылевого клеща, возможно, стоит и вовсе избавиться от ковров.

Надевать маску при уборке

 

Пока вы убираетесь, контакт с аллергеном происходит постоянно, поэтому важно защитить себя с помощью маски с фильтром. После уборки помещения рекомендуется хорошо проветрить его.

Поддерживать порядок

 

«Каждой вещи — свое место». Это избитое правило, которое любят повторять люди старшего поколения, существует не просто так. Книги, журналы, посуду, одежду рекомендуется хранить в закрытых шкафах и полках. Это не только эстетично, но и помогает уменьшить образование пыли в доме.

Использовать очиститель воздуха

 

Как бы часто вы ни убирались, в воздухе все равно остаются аллергены. Эту проблему может решить очиститель воздуха или климатический комплекс 2в1, который не только очищает, но и увлажняет воздух.

 

Очистители воздуха Philips показывают высокое качество работы в помещениях до 86 м². Они удаляют из воздуха, аллергены, бактерии, вирусы и загрязняющие вещества быстрее, чем за 9 минут*. Профессиональные датчики автоматически распознают и реагируют даже на мельчайшие изменения качества воздуха. В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а прибор работает практически бесшумно.

Домашние средства от аллергии на пылевых клещей

 

Когда аллергическая реакция началась, это значит, что аллерген уже находится в организме. Пылевой клещ обычно попадает через нос, поэтому рекомендуется сразу же промыть пазухи. Для этого можно использовать:

 

  • физраствор;
  • теплую настойку ромашки;
  • смесь кипяченой воды с солью или пищевой содой (1 чайная ложка на стакан).

 

Для лечения также назначаются антигистаминные препараты. При серьезных симптомах необходимо обратиться за медицинской помощью. А регулярная уборка и использование очистителя воздуха помогут вам задышать полной грудью и комфортно чувствовать себя дома.

 

*Гипотетическое время для воздуха, проходящего через фильтр, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR (333 м³/ч) разделить на объем помещения 48 м³ (при условии, что площадь помещения равна 20 м², а высота потолка — 2,4 м).

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