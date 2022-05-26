Суть аллергической реакции в том, что организм воспринимает вещества как потенциальную угрозу, от которой нужно скорее избавиться. Для этого он начинает вырабатывать гистамин, который и вызывает неприятные симптомы — насморк, чихание, отек, высыпания и некоторые другие.

Пыль состоит из разных частиц, и многие из них — потенциальные аллергены. Самые распространенные:

пыльца растений;

частицы кожи и шерсти домашних животных;

пылевые клещи.



Когда говорят об аллергии на домашнюю пыль, чаще подразумевают именно негативную реакцию иммунной системы на пылевых клещей. Сами по себе эти микроорганизмы не опасны — не присасываются к коже, не кусаются. Но они выделяют химическое вещество, способное вызывать аллергическую реакцию у человека.