Ключевые слова для поиска

1

Как увлажнить воздух в квартире?


От того, каким воздухом мы дышим, зависит наше здоровье и самочувствие. Плохо, если в квартире он слишком сухой. Из-за этого снижается иммунитет, увеличивается риск аллергии,могут появляться неприятные симптомы, например, кашель или головная боль. Чтобы избежать этого, воздух нужно увлажнять. В нашей статье рассказываем о том, какими способами это можно сделать.

Зачем повышать влажность в квартире?

 

В норме относительная влажность должна составлять от 40 до 60%. Зимой, когда работают батареи центрального отопления, а также летом в жаркую засушливую погоду этот показатель снижается. Если воздух в квартире становится слишком сухим, это влияет на здоровье:

 

  •  Слизистые пересушиваются, и из-за этого постоянно першит в горле, а в носу слишком сухо. Если человек носит линзы, ему может казаться, что они мешают, возможен дискомфорт. Из-за сухости может появляться кашель.
  •  Выше риск аллергии или инфекции. В сухом воздухе пыль, пыльца и другие аллергены, а также вирусы и бактерии распространятся быстрее. Это особенно опасно для тех, кто страдает от аллергии, астмы или других заболеваний органов дыхания.
  •  Общее самочувствие ухудшается. Недостаточную влажность связывают с утомляемостью, снижением работоспособности, появлением головной боли.
  •  Портится кожа и волосы. Кожа становится сухой, а волосы тусклыми, ломкими. Если воздух сухой, им нужен специальный уход, их нужно дополнительно увлажнять.

 

От недостатка влаги страдает не только наше здоровье:

 

  •  Комнатные растения хуже растут, они пересыхают, чаще болеют.
  •  Если в доме есть мебель, полы, двери или другие детали отделки из натурального дерева, они могут растрескиваться, портиться.
  •  Для книг сухость так же губительна, как и избыточная влага: бумага становится хрупкой.
  • Иногда воздух становится настолько сухим, что на стенах растрескивается штукатурка.

 

Если знать, как увлажнить воздух в квартире, в комнатах можно всегда поддерживать оптимальный микроклимат.

5 способов повысить влажность в доме

 

Существует много способов повысить влажность в комнатах, но не все из них эффективны. Мы отобрали пять лучших методов — можно выбрать самый удобный или использовать их все вместе.

Влажная уборка и проветривание

 

Регулярно проводить влажную уборку и проветривать комнаты важно не только, чтобы увлажнять воздух, но и для уменьшения количества пыли, аллергенов в нем. Здесь есть несколько хитростей: 

 

  •  До влажной уборки в квартире стоит провести сухую: пропылесосить ковры и мебель, убрать мусор, расставить вещи по местам.
  •  Протирать пыль лучше влажной тканью, смоченной в чистой воде. Не стоит использовать бытовую химию — она останется на поверхностях, и ее частицы будут испаряться вместе с водой.
  •  Убирайте сверху вниз: сначала высокую мебель, затем подоконники, комоды, столы, и только после этого полы. Так пыль не будет оседать на чистых поверхностях.
  •  Проветривайте в самом конце. Приоткройте окно на 10–15 минут. Если на улице холодно, выйдите на это время из комнаты, чтобы не простудиться.

Заведите больше комнатных растений

 

Растения помогают бороться с сухостью — при условии, что вы будете регулярно их поливать. Если времени на это нет, можно использовать горшки с автополивом. Некоторые комнатные растения дополнительно очищают воздух. Это, например, алоэ, герань или драцена.

Используйте увлажнитель

 

Чтобы увлажнять воздух в квартире, можно использовать специальные приборы — увлажнители. Среди них есть модели, которые повышают влажность, строго контролируя ее уровень, а заодно очищают воздух, удаляя из него мельчайшие примеси. Так работает климатический комплекс Philips 2в1. Он использует сразу несколько технологий, чтобы обеспечить высокое качество воздуха для здорового дыхания:

 

  •  NanoCloud — технология увлажнения, при которой формируются нано-молекулы воды. Благодаря этому влажный пар равномерно распределяется по комнате. Размермолекул настолько мал, что к ним не прикрепляются минеральные примеси или бактерии: воздух остается чистым.
  •  Быстро увлажняет, достигая оптимального уровня влажности. Скорость подачи воды до 600 мл/час.
  •  HEPA-фильтр, удаляющий 99,97%* ** загрязняющих частиц размером до 0,003 мкм, а также способный улавливать до 99,99%** аэрозольных частиц и вирусов, содержащихся в воздухе.
  •  Строго контролирует качество воздуха с помощью технологии AeraSense. При сканировании оценивается содержание влаги, концентрация аллергенов и мелких частиц, а также общий уровень качества.

 

Климатический комплекс Philips 2в1 может работать в полностью автоматическом режиме. Управлять им можно через мобильное приложение. Климатический комплекс работает тихо, потребляет мало электроэнергии.

Заведите больше комнатных растений

 

Растения помогают бороться с сухостью — при условии, что вы будете регулярно их поливать. Если времени на это нет, можно использовать горшки с автополивом. Некоторые комнатные растения дополнительно очищают воздух. Это, например, алоэ, герань или драцена.

Откройте дверь в ванную

 

Это простой вариант для небольших квартир. После душа достаточно оставить дверь открытой, и это позволит влажному пару распространиться по помещениям. Если вы принимали ванну, не спешите сливать воду. Дайте ей остыть до комнатной температуры, пока дверь в ванную будет открыта, — так еще больше влаги попадет в другие помещения в квартире.

Используйте кухонный пар


Когда мы варим, готовим на пару или кипятим воду в чайнике, а также оставляем открытой дверцу посудомоечной машины по завершении мойки, влажность на кухне увеличивается. Если оставлять при этом дверь на кухню открытой, воздух станет более влажным и в других комнатах.

 

Увлажнять воздух желательно, контролируя при этом уровень влажности. Для этого можно воспользоваться специальным прибором — гигрометром. Еще проще регулировать микроклимат в доме с помощью климатического комплекса — такое устройство будет автоматически поддерживать нужный уровень влажности в доме и очищать воздух от бактерий, вирусов и аллергенов.

 

*Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).**Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).

Читайте также

Смотреть все статьи

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.