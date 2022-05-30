В норме относительная влажность должна составлять от 40 до 60%. Зимой, когда работают батареи центрального отопления, а также летом в жаркую засушливую погоду этот показатель снижается. Если воздух в квартире становится слишком сухим, это влияет на здоровье:

Слизистые пересушиваются, и из-за этого постоянно першит в горле, а в носу слишком сухо. Если человек носит линзы, ему может казаться, что они мешают, возможен дискомфорт. Из-за сухости может появляться кашель.

Выше риск аллергии или инфекции. В сухом воздухе пыль, пыльца и другие аллергены, а также вирусы и бактерии распространятся быстрее. Это особенно опасно для тех, кто страдает от аллергии, астмы или других заболеваний органов дыхания.

Общее самочувствие ухудшается. Недостаточную влажность связывают с утомляемостью, снижением работоспособности, появлением головной боли.

Портится кожа и волосы. Кожа становится сухой, а волосы тусклыми, ломкими. Если воздух сухой, им нужен специальный уход, их нужно дополнительно увлажнять.

От недостатка влаги страдает не только наше здоровье:

Комнатные растения хуже растут, они пересыхают, чаще болеют.

Если в доме есть мебель, полы, двери или другие детали отделки из натурального дерева, они могут растрескиваться, портиться.

Для книг сухость так же губительна, как и избыточная влага: бумага становится хрупкой.

Иногда воздух становится настолько сухим, что на стенах растрескивается штукатурка.

Если знать, как увлажнить воздух в квартире, в комнатах можно всегда поддерживать оптимальный микроклимат.