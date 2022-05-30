В норме относительная влажность должна составлять от 40 до 60%. Зимой, когда работают батареи центрального отопления, а также летом в жаркую засушливую погоду этот показатель снижается. Если воздух в квартире становится слишком сухим, это влияет на здоровье:
От недостатка влаги страдает не только наше здоровье:
Если знать, как увлажнить воздух в квартире, в комнатах можно всегда поддерживать оптимальный микроклимат.
Существует много способов повысить влажность в комнатах, но не все из них эффективны. Мы отобрали пять лучших методов — можно выбрать самый удобный или использовать их все вместе.
Регулярно проводить влажную уборку и проветривать комнаты важно не только, чтобы увлажнять воздух, но и для уменьшения количества пыли, аллергенов в нем. Здесь есть несколько хитростей:
Растения помогают бороться с сухостью — при условии, что вы будете регулярно их поливать. Если времени на это нет, можно использовать горшки с автополивом. Некоторые комнатные растения дополнительно очищают воздух. Это, например, алоэ, герань или драцена.
Чтобы увлажнять воздух в квартире, можно использовать специальные приборы — увлажнители. Среди них есть модели, которые повышают влажность, строго контролируя ее уровень, а заодно очищают воздух, удаляя из него мельчайшие примеси. Так работает климатический комплекс Philips 2в1. Он использует сразу несколько технологий, чтобы обеспечить высокое качество воздуха для здорового дыхания:
Климатический комплекс Philips 2в1 может работать в полностью автоматическом режиме. Управлять им можно через мобильное приложение. Климатический комплекс работает тихо, потребляет мало электроэнергии.
Растения помогают бороться с сухостью — при условии, что вы будете регулярно их поливать. Если времени на это нет, можно использовать горшки с автополивом. Некоторые комнатные растения дополнительно очищают воздух. Это, например, алоэ, герань или драцена.
Это простой вариант для небольших квартир. После душа достаточно оставить дверь открытой, и это позволит влажному пару распространиться по помещениям. Если вы принимали ванну, не спешите сливать воду. Дайте ей остыть до комнатной температуры, пока дверь в ванную будет открыта, — так еще больше влаги попадет в другие помещения в квартире.
Когда мы варим, готовим на пару или кипятим воду в чайнике, а также оставляем открытой дверцу посудомоечной машины по завершении мойки, влажность на кухне увеличивается. Если оставлять при этом дверь на кухню открытой, воздух станет более влажным и в других комнатах.
Увлажнять воздух желательно, контролируя при этом уровень влажности. Для этого можно воспользоваться специальным прибором — гигрометром. Еще проще регулировать микроклимат в доме с помощью климатического комплекса — такое устройство будет автоматически поддерживать нужный уровень влажности в доме и очищать воздух от бактерий, вирусов и аллергенов.
*Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).**Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе тестовой камеры объемом 28,5 м³ содержался вирус гриппа рода А (H1N1).
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