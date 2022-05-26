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Для чего нужен очиститель воздуха?


Что такое очиститель воздуха? Модный тренд или незаменимая вещь в современном городе? Действительно ли он способен улучшить качество воздуха в помещении? Расскажем о том, что представляет из себя это устройство, как и насколько эффективно оно работает.

Что такое очиститель воздуха?

 

Воздухоочиститель — электрический прибор, который втягивает воздух, пропускает его через фильтры и выпускает в помещение уже очищенный воздушный поток. Такое оборудование бывает разных габаритов в зависимости от размеров помещения, для которого оно предназначено, а также системы фильтрации и производительности.

Что делает очиститель?

 

Из названия понятно, что прибор очищает воздух, но от чего именно? В фильтре остаются крошечные невидимые частицы загрязнителей, вирусов и аллергенов.

 

Самые распространенные загрязняющие частицы, которые удаляет воздухоочиститель:

  • цветочная пыльца;
  • пыль;
  • шерсть и перхоть домашних животных;
  • вирусы;
  • бактерии;
  • частицы PM2.5;
  • выхлопные газы и неприятные запахи;
  • летучие органические соединения;
  • споры плесени;
  • пылевые клещи и другие аллергены.

Использование очистителя


Воздухоочиститель — более здоровая альтернатива проветриванию помещения. Если открыть окно, это улучшит циркуляцию воздуха, но при этом в квартиру могут проникнуть аллергены, выхлопные газы, неприятные запахи улицы.

 

Использование очистителя помогает:

 

  • облегчить симптомы аллергии на домашних животных, пыль и пыльцу;
  • уменьшить распространение вирусов;
  • дышать чистым воздухом в помещении;
  • легче засыпать.

Эффективность очистителя


Эффективность зависит от конкретной модели. Климатический комплекс Philips 2в1 удаляет 99,97%* мельчайших частиц благодаря четырехслойной системе фильтрации. Он защищает от пыльцы, бактерий, газов, пыли, вирусов и других загрязняющих веществ размером до 0,003 мкм.

 

Климатический комплекс не только очищает, но и увлажняет воздух, что также важно для поддержания здоровья. При падении уровня влажности пересыхают слизистые оболочки, что приводит к снижению иммунитета, а также ухудшается общее самочувствие. Увлажнение воздуха в помещении особенно важно зимой, когда работают батареи.

 

Перед покупкой ознакомьтесь с техническими характеристиками прибора и убедитесь, что он прошел необходимые проверки. Климатический комплекс Philips протестирован по показателю CADR (коэффициент подачи чистого воздуха), уровню увлажнения, эффективности удаления вирусов, бактерий и прочим параметрам.

Нужен ли вам очиститель?

 

Воздухоочиститель очень полезен для здоровья, но каждый должен сам решать, насколько ему нужен такой прибор. В каких ситуациях очиститель воздуха действительно необходим?

 

  • Аллергия. Воздухоочиститель незаменим, если ваш аллерген буквально летает в воздухе. Это уже упомянутые пыль, пыльца растений, споры плесени, шерсть и частички кожи домашних животных.
  • Заболевания органов дыхания. При определенных проблемах со здоровьем (например, при бронхиальной астме) особенно важно заботиться о чистоте вдыхаемого воздуха.
  • Проживание в районах с интенсивным движением транспорта. Вдыхание загазованного воздуха — одна из причин снижения иммунитета и плохого самочувствия.
  • Сырые помещения. В домах, где есть проблемы с проветриванием и вентиляцией, часто образуется конденсат. Это приводит к сырому запаху и появлению вредной плесени. Климатический комплекс способен нормализовать влажность и удалить споры плесени из воздуха.
  • Сильные запахи в доме. Заядлые любители свечей и благовоний, увлеченные домашние повара, курильщики смогут оценить воздухоочиститель по достоинству, ведь прибор позволяет очень быстро избавиться от любого запаха.
  • Помещения с источником открытого огня. Если в доме есть печь или камин, в воздух может попадать вредный угарный газ, от которого можно избавиться с помощью очистителя.

 

Воздухоочиститель действительно помогает улучшить качество жизни!

 

*Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).

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