Воздухоочиститель — электрический прибор, который втягивает воздух, пропускает его через фильтры и выпускает в помещение уже очищенный воздушный поток. Такое оборудование бывает разных габаритов в зависимости от размеров помещения, для которого оно предназначено, а также системы фильтрации и производительности.
Из названия понятно, что прибор очищает воздух, но от чего именно? В фильтре остаются крошечные невидимые частицы загрязнителей, вирусов и аллергенов.
Самые распространенные загрязняющие частицы, которые удаляет воздухоочиститель:
Воздухоочиститель — более здоровая альтернатива проветриванию помещения. Если открыть окно, это улучшит циркуляцию воздуха, но при этом в квартиру могут проникнуть аллергены, выхлопные газы, неприятные запахи улицы.
Использование очистителя помогает:
Эффективность зависит от конкретной модели. Климатический комплекс Philips 2в1 удаляет 99,97%* мельчайших частиц благодаря четырехслойной системе фильтрации. Он защищает от пыльцы, бактерий, газов, пыли, вирусов и других загрязняющих веществ размером до 0,003 мкм.
Климатический комплекс не только очищает, но и увлажняет воздух, что также важно для поддержания здоровья. При падении уровня влажности пересыхают слизистые оболочки, что приводит к снижению иммунитета, а также ухудшается общее самочувствие. Увлажнение воздуха в помещении особенно важно зимой, когда работают батареи.
Перед покупкой ознакомьтесь с техническими характеристиками прибора и убедитесь, что он прошел необходимые проверки. Климатический комплекс Philips протестирован по показателю CADR (коэффициент подачи чистого воздуха), уровню увлажнения, эффективности удаления вирусов, бактерий и прочим параметрам.
Воздухоочиститель очень полезен для здоровья, но каждый должен сам решать, насколько ему нужен такой прибор. В каких ситуациях очиститель воздуха действительно необходим?
Воздухоочиститель действительно помогает улучшить качество жизни!
*Протестировано в 2017 году сторонней лабораторией посредством распыления хлористого натрия (размер частиц равен 3 нм в соответствии с DIN71460-1).
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