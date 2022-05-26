

Эффективность зависит от конкретной модели. Климатический комплекс Philips 2в1 удаляет 99,97%* мельчайших частиц благодаря четырехслойной системе фильтрации. Он защищает от пыльцы, бактерий, газов, пыли, вирусов и других загрязняющих веществ размером до 0,003 мкм.

Климатический комплекс не только очищает, но и увлажняет воздух, что также важно для поддержания здоровья. При падении уровня влажности пересыхают слизистые оболочки, что приводит к снижению иммунитета, а также ухудшается общее самочувствие. Увлажнение воздуха в помещении особенно важно зимой, когда работают батареи.

Перед покупкой ознакомьтесь с техническими характеристиками прибора и убедитесь, что он прошел необходимые проверки. Климатический комплекс Philips протестирован по показателю CADR (коэффициент подачи чистого воздуха), уровню увлажнения, эффективности удаления вирусов, бактерий и прочим параметрам.