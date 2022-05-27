Заснуть будет одинаково сложно и если в спальне слишком холодно, и если жарко, душно. Правильная температура воздуха важна не только для засыпания, но и для поддержания здорового, глубокого сна:
Это средние параметры. У каждого человека они могут быть своими. Например, пожилым людям или маленьким детям нужна более высокая температура, чтобы комфортно спать
На качество сна влияет не только температура, но и влажность воздуха. Если воздух слишком сухой, человек будет спать хуже:
Если ночью человек храпит, если утром он просыпается с пересохшим носом или горлом, если он плохо высыпается — возможно, причина в недостаточной влажности воздуха в спальне. Влажность становится особенно низкой зимой, когда работает центральное отопление, а батареи буквально высушивают воздух.
Поднять уровень влажности в спальне можно несколькими способами. Для этого обычно советуют проветривать комнату вечером, держать в ней больше комнатных растений, чаще проводить влажную уборку. Все эти способы помогают улучшить условия в спальне, но они не позволяют точно контролировать уровень влажности, гарантировать, что он будет достаточным. Лучше всего с этой задачей справляются специальные приборы — увлажнители или климатические комплексы, которые не только увлажняют, но и очищают воздух.
Климатический комплекс Philips 2в1 работает как увлажнитель и очиститель воздуха. Он помогает создать в спальне идеальные условия:
Пока вы спите, климатический комплекс Philips 2в1 не будет мешать благодаря специальному ночному режиму. В этом режиме свет индикаторов приглушен, а сам климатический комплекс работает практически бесшумно.
Избавиться от бессонницы и лучше высыпаться помогут следующие рекомендации:
Эффективнее всего эти рекомендации работают, если использовать их одновременно. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время, проследите, чтобы в вашей спальне было тихо, темно, чтобы в ней была правильная температура и влажность, а воздух был чистым и свежим, — и уже скоро вы начнете спать намного лучше!
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