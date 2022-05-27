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Как улучшить сон?


Продолжительность и качество сна важны для нашего самочувствия. От этого зависит не только работоспособность или настроение, но и общее состояние здоровья. Чтобы человек полноценно отдыхал, хорошо высыпался, важно, чтобы он спал в комфортных условиях. В нашей статье мы расскажем, как их создать

Лучшая температура для сна

 

Заснуть будет одинаково сложно и если в спальне слишком холодно, и если жарко, душно. Правильная температура воздуха важна не только для засыпания, но и для поддержания здорового, глубокого сна: 

  • Если в комнате меньше +12°C, заснуть будет очень сложно.
  • Если температура выше +24°C, из-за жары человек будет спать беспокойно
     

Это средние параметры. У каждого человека они могут быть своими. Например, пожилым людям или маленьким детям нужна более высокая температура, чтобы комфортно спать

Правильный уровень влажности

 

На качество сна влияет не только температура, но и влажность воздуха. Если воздух слишком сухой, человек будет спать хуже:

  • При недостаточной влажности воздуха слизистые пересыхают. Это влияет на дыхание, из-за этого может появляться храп.
  • Сухой воздух особенно опасен для тех, кто страдает от астмы или аллергии. В нем содержится больше аллергенов, пыли. Это увеличивает вероятность ночных приступов.
  • Когда человек спит, его дыхание глубокое, равномерное, а легкие хорошо вентилируются. Важно, чтобы в них попадал достаточно влажный, не содержащий бактерии, пыль или аллергены воздух.


Если ночью человек храпит, если утром он просыпается с пересохшим носом или горлом, если он плохо высыпается — возможно, причина в недостаточной влажности воздуха в спальне. Влажность становится особенно низкой зимой, когда работает центральное отопление, а батареи буквально высушивают воздух. 

Поднять уровень влажности в спальне можно несколькими способами. Для этого обычно советуют проветривать комнату вечером, держать в ней больше комнатных растений, чаще проводить влажную уборку. Все эти способы помогают улучшить условия в спальне, но они не позволяют точно контролировать уровень влажности, гарантировать, что он будет достаточным. Лучше всего с этой задачей справляются специальные приборы — увлажнители или климатические комплексы, которые не только увлажняют, но и очищают воздух.


Климатический комплекс Philips 2в1 работает как увлажнитель и очиститель воздуха. Он помогает создать в спальне идеальные условия:

 

  • Эффективно увлажняет. Для этого используется технология естественного увлажнения воздуха NanoCloud. Климатический комплекс Philips 2в1 распространяет молекулы воды, размер которых настолько мал, что к ним не присоединяются бактерии или минеральные частицы. Это делает увлажнение воздуха более эффективным, максимально безопасным, гигиеничным.
  • Автоматический контроль влажности. Климатический комплекс быстро поднимает влажность воздуха до оптимального значения, а затем автоматически поддерживает ее на этом уровне. Для этого используется технология AeraSense, непрерывно оценивающая качество воздуха и уровень влажности.
  • Очищает воздух. Четырехуровневая система фильтрации, в составе которой есть HEPA-фильтр, задерживает мельчайшие частицы пыли, пыльцы, а также вирусы, бактерии, аэрозольные частицы, другие загрязняющие примеси — так, чтобы в спальне был чистый, свежий воздух.

Пока вы спите, климатический комплекс Philips 2в1 не будет мешать благодаря специальному ночному режиму. В этом режиме свет индикаторов приглушен, а сам климатический комплекс работает практически бесшумно.

Советы для улучшения сна


Избавиться от бессонницы и лучше высыпаться помогут следующие рекомендации:

 

  • Позаботьтесь о тишине и темноте. В спальню не должен проникать свет или шум. Это особенно важно для тех, кто спит чутко: разбудить может любой раздражитель. Чтобы в спальне было комфортнее, повесьте плотные шторы, закрывайте дверь и окна в комнате на ночь. Если это не помогает, можно использовать маску, беруши.
  • Обратите внимание на питание. Чтобы улучшить засыпание, важно не переедать вечером, исключить калорийные, острые блюда, содержащие кофеин напитки, а также алкоголь.
  • Уберите гаджеты. Синий свет от экрана смартфона и другой техники разрушает гормон сна мелатонин. Вечером переводите телефон в режим чтения, а лучше вообще не пользуйтесь им перед сном.
  • Следуйте ритуалам. Если каждый день повторять определенный порядок действий, организм привыкнет к этому и засыпать будет проще. Можно пить стакан молока на ночь, принимать теплый душ, читать книгу в тишине. Также важно каждый день ложиться спать в одно и то же время.
  • Позаботьтесь о комфорте. Свежее, чистое постельное белье, удобный матрас, подушка, достаточно теплое, но не слишком тяжелое одеяло — в постели вам должно быть удобно.


Эффективнее всего эти рекомендации работают, если использовать их одновременно. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время, проследите, чтобы в вашей спальне было тихо, темно, чтобы в ней была правильная температура и влажность, а воздух был чистым и свежим, — и уже скоро вы начнете спать намного лучше!

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