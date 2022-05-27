На качество сна влияет не только температура, но и влажность воздуха. Если воздух слишком сухой, человек будет спать хуже:

При недостаточной влажности воздуха слизистые пересыхают. Это влияет на дыхание, из-за этого может появляться храп.

Сухой воздух особенно опасен для тех, кто страдает от астмы или аллергии. В нем содержится больше аллергенов, пыли. Это увеличивает вероятность ночных приступов.

Когда человек спит, его дыхание глубокое, равномерное, а легкие хорошо вентилируются. Важно, чтобы в них попадал достаточно влажный, не содержащий бактерии, пыль или аллергены воздух.



Если ночью человек храпит, если утром он просыпается с пересохшим носом или горлом, если он плохо высыпается — возможно, причина в недостаточной влажности воздуха в спальне. Влажность становится особенно низкой зимой, когда работает центральное отопление, а батареи буквально высушивают воздух.



Поднять уровень влажности в спальне можно несколькими способами. Для этого обычно советуют проветривать комнату вечером, держать в ней больше комнатных растений, чаще проводить влажную уборку. Все эти способы помогают улучшить условия в спальне, но они не позволяют точно контролировать уровень влажности, гарантировать, что он будет достаточным. Лучше всего с этой задачей справляются специальные приборы — увлажнители или климатические комплексы, которые не только увлажняют, но и очищают воздух.