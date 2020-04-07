Подробнее о педприкорме



В отличие от энергетического прикорма, в педприкорме нет строго плана по видам и количеству продуктов. Одно из главных отличий – то, что для ребенка ничего не готовят специально. Ему предлагают микродозы взрослой пищи (размером с рисинку), чтобы предотвратить их застревание в горле (например, хорошо сваренные овощи или мягкие фрукты нарезаются мелкими кусочками). Ребенок сам выбирает, какие продукты он хочет попробовать со стола, и сам берет их руками, его не кормят с ложечки, как в энергетическом прикорме. Первые несколько недель педприкорма ребенок во время еды сидит на коленях у мамы и пробует микродозы еды из ее тарелки. Постепенно количество микродоз и видов еды увеличивается. Таким образом, происходит знакомство с новой пищей. Помните, что основным питанием для ребенка при этом остается материнское молоко. Также обращаем ваше внимание на то, что данный вид прикорма обычно подходит тем семьям, где правильно и разнообразно питаются.

Многие специалисты рекомендуют готовить первую «взрослую» пищу для малыша на пару, так как именно такой способ готовки сохраняет максимальное количество полезных микроэлементов и витаминов в продуктах, а также потому, что продукты, приготовленные на пару получаются сочными и сохраняют свои вкусовые качества. Обратите внимание на пароварку-блендер Philips Avent «4 в 1», которая поможет вам экономить время и силы и готовить малышу самые полезные блюда. Пароварка Philips Avent позволяет делать прикорм любой консистенции: от пюре до кусочков.