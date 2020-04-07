Одна из важных и даже немного забавных вещей, которые предстоит преодолеть вашему ребенку в первый год жизни, — это научиться жевать твердую пищу как взрослые. Если это ваш первый ребенок, у вас, возможно, возникают сомнения по поводу того, с чего начать. Существует множество различных подходов, и вы могли слышать о таком методе, как педагогический прикорм (педприкорм). Но, сначала, давайте разберемся, какие виды прикорма существуют.
Существует 2 вида прикорма: энергетический и педагогический. Педприкорм обладает множеством преимуществ, поэтому мы расскажем о том, как его начать, и дадим несколько практических советов, чтобы это прошло приятно как для вас, так и для вашего малыша. Как всегда, в случае возникновения каких-либо вопросов не забудьте проконсультироваться с лечащим врачом вашего ребенка.
Существует 2 вида прикорма: энергетический и педагогический.
Педприкорм обладает множеством преимуществ, поэтому мы расскажем о том, как его начать, и дадим несколько практических советов, чтобы это прошло приятно как для вас, так и для вашего малыша. Как всегда, в случае возникновения каких-либо вопросов не забудьте проконсультироваться с лечащим врачом вашего ребенка.
Многие специалисты рекомендуют готовить первую «взрослую» пищу для малыша на пару, так как именно такой способ готовки сохраняет максимальное количество полезных микроэлементов и витаминов в продуктах, а также потому, что продукты, приготовленные на пару получаются сочными и сохраняют свои вкусовые качества. Обратите внимание на пароварку-блендер Philips Avent «4 в 1», которая поможет вам экономить время и силы и готовить малышу самые полезные блюда. Пароварка Philips Avent позволяет делать прикорм любой консистенции: от пюре до кусочков.
В отличие от энергетического прикорма, в педприкорме нет строго плана по видам и количеству продуктов. Одно из главных отличий – то, что для ребенка ничего не готовят специально. Ему предлагают микродозы взрослой пищи (размером с рисинку), чтобы предотвратить их застревание в горле (например, хорошо сваренные овощи или мягкие фрукты нарезаются мелкими кусочками). Ребенок сам выбирает, какие продукты он хочет попробовать со стола, и сам берет их руками, его не кормят с ложечки, как в энергетическом прикорме. Первые несколько недель педприкорма ребенок во время еды сидит на коленях у мамы и пробует микродозы еды из ее тарелки. Постепенно количество микродоз и видов еды увеличивается. Таким образом, происходит знакомство с новой пищей. Помните, что основным питанием для ребенка при этом остается материнское молоко. Также обращаем ваше внимание на то, что данный вид прикорма обычно подходит тем семьям, где правильно и разнообразно питаются.
Многие специалисты рекомендуют готовить первую «взрослую» пищу для малыша на пару, так как именно такой способ готовки сохраняет максимальное количество полезных микроэлементов и витаминов в продуктах, а также потому, что продукты, приготовленные на пару получаются сочными и сохраняют свои вкусовые качества. Обратите внимание на пароварку-блендер Philips Avent «4 в 1», которая поможет вам экономить время и силы и готовить малышу самые полезные блюда. Пароварка Philips Avent позволяет делать прикорм любой консистенции: от пюре до кусочков.
Готовка на пару, измельчение, разморозка и разогрев
Мы точно знаем, что для здорового развития ребенку необходимы питательные и полезные блюда. Прибор для приготовления детского питания Philips Avent помогает вам простым образом готовить вкусные домашние блюда специально для вашего малыша, начиная с введения прикорма. Узнать обо всех преимуществах
Готовка на пару, измельчение, разморозка и разогрев
Мы точно знаем, что для здорового развития ребенку необходимы питательные и полезные блюда. Прибор для приготовления детского питания Philips Avent помогает вам простым образом готовить вкусные домашние блюда специально для вашего малыша, начиная с введения прикорма. Узнать обо всех преимуществах
Готовка на пару, измельчение, разморозка и разогрев
Мы точно знаем, что для здорового развития ребенку необходимы питательные и полезные блюда. Прибор для приготовления детского питания Philips Avent помогает вам простым образом готовить вкусные домашние блюда специально для вашего малыша, начиная с введения прикорма. Узнать обо всех преимуществах
Готовка на пару, измельчение, разморозка и разогрев
Мы точно знаем, что для здорового развития ребенку необходимы питательные и полезные блюда. Прибор для приготовления детского питания Philips Avent помогает вам простым образом готовить вкусные домашние блюда специально для вашего малыша, начиная с введения прикорма. Узнать обо всех преимуществах
Важным моментом здесь является сложившийся рацион питания семьи. Вот еще несколько преимуществ, которыми обладает педприкорм: 1 Хотели бы попробовать методику педприкорма? Давайте разберемся, с чего следует начать!
Считается, что, когда детям в раннем возрасте вводят в рацион продукты с общего стола, дети лучше знакомятся с текстурой и вкусом этих продуктов, у них развивается активный пищевой интерес. Педприкорм также считается одним из самых простых и естественных способов введения твердой пищи в детский рацион, поскольку такой способ не требует специальной подготовки пищи, размельчения ее в блендере: достаточно просто давать малышу продукты со своего стола в микродозах, и это позволит вашему ребенку принимать участие в трапезе вместе со всей семьей.
Важным моментом здесь является сложившийся рацион питания семьи.
Вот еще несколько преимуществ, которыми обладает педприкорм: 1
Хотели бы попробовать методику педприкорма? Давайте разберемся, с чего следует начать!
Если же вы выбираете для себя и малыша энергетический вид прикорма, то пищу в виде пюре вы можете ввести в возрасте от четырех до шести месяцев. Однако с педприкормом лучше все-таки соблюдать осторожность и подождать, пока ваш ребенок не достигнет полугодовалого возраста, чтобы давать ему твердую пищу именно в виде маленьких кусочков.
Согласно методике педприкорма, твердую пищу рекомендуется вводить, когда ребенку исполнится шесть месяцев. Шесть месяцев — это идеальное время для начала педприкорма, поскольку большинство детей в этом возрасте могут сидеть без поддержки и хорошо контролировать свои шею, голову и моторные навыки. 2
Если же вы выбираете для себя и малыша энергетический вид прикорма, то пищу в виде пюре вы можете ввести в возрасте от четырех до шести месяцев. Однако с педприкормом лучше все-таки соблюдать осторожность и подождать, пока ваш ребенок не достигнет полугодовалого возраста, чтобы давать ему твердую пищу именно в виде маленьких кусочков.
Чтобы эта перемена была приятной как для вас, так и для вашего малыша, давайте обсудим некоторые аспекты педприкорма. Ниже представлены алгоритм и полезные советы о педприкорме: 1 2
Одно из преимуществ педприкорма — это возможность для вашего малыша есть за столом вместе со всей семьей. Начните с того, что во время обеда просто посадите ребенка за стол вместе со всеми. Таким образом, ребенок сможет наблюдать за всеми членами семьи, когда они едят, и у него будет развиваться активный пищевой интерес.
Несмотря на то что ваш ребенок в рамках педприкорма не получает пюрированной пищи, а ему сразу дается пища в виде маленьких кусочков, вы все равно должны убедиться, что пища хорошо размельчена и достаточно мягкая, чтобы он не подавился. Порежьте пищу, предназначенную для ребенка, на небольшие кусочки размером с рисинку, которые ребенок сможет легко взять в ручки и самостоятельно есть.
Не забудьте удостовериться, что еда достаточно мягкая и ваш ребенок сможет ее легко жевать и глотать. Такая пища, как картофельное пюре, бобы, хорошо сваренные макароны и рис, — всё это отличные варианты еды, которую можно предложить вашему малышу.
Чтобы еще больше разнообразить рацион ребенка в рамках педприкорма, обратите внимание на пароварку-блендер Philips Avent «4 в 1», которая поможет готовить вкусные и здоровые блюда по различным рецептам. Вы откроете для себя новые способы приготовления овощей и мяса по домашним рецептам, которыми сможет наслаждаться вся семья, ведь одного кувшина хватает на несколько порций.
Как только ребенок начнет самостоятельно есть, он также начнет самостоятельно пить. Попробуйте использовать тренировочную чашку Natural, чтобы малыш мог постепенно привыкнуть держать поильник за ручки и при этом пить уже из знакомой соски Natural.
Помогите малышу научиться пить из чашки
Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах
Помогите малышу научиться пить из чашки
Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах
Помогите малышу научиться пить из чашки
Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах
Помогите малышу научиться пить из чашки
Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах
Начиная педприкорм, учтите, что ужин станет несколько беспорядочным! Пока ребенок будет приучаться брать в руки еду и самостоятельно питаться, выроненные кусочки еды станут обычным явлением, равно как и милые пятна размазанной пищи на щеках вашего ребенка. 5. Продолжайте кормить ребенка грудью или молочной смесью. И помните, что педприкорм совершенно не означает, что вы должны тут же прекратить кормление грудью или молочной смесью. Начиная педприкорм в возрасте шести месяцев, думайте об этом времени как о периоде знакомства ребенка с новыми текстурами и вкусами еды. Продолжайте кормить грудью или молочной смесью, чтобы ребенок получал все питательные вещества, необходимые для него в первый год жизни. Помните, что основным питанием для него остается материнское молоко или детская молочная смесь. Наступит время, когда вы и ваш ребенок будете готовы отказаться от грудного вскармливания. Узнать, когда и как это сделать, вы можете здесь. Теперь, когда вы знаете, что такое педприкорм, и у вас в арсенале есть несколько рекомендаций о включении в рацион малыша продуктов с общего стола, вы можете сидеть за столом всей семьей! Да, будет некоторый беспорядок, однако это лишь часть долгого пути, по которому вы и ваш ребенок шагаете вместе.
4. Будьте готовы к беспорядку!
Начиная педприкорм, учтите, что ужин станет несколько беспорядочным! Пока ребенок будет приучаться брать в руки еду и самостоятельно питаться, выроненные кусочки еды станут обычным явлением, равно как и милые пятна размазанной пищи на щеках вашего ребенка.
5. Продолжайте кормить ребенка грудью или молочной смесью.
И помните, что педприкорм совершенно не означает, что вы должны тут же прекратить кормление грудью или молочной смесью. Начиная педприкорм в возрасте шести месяцев, думайте об этом времени как о периоде знакомства ребенка с новыми текстурами и вкусами еды. Продолжайте кормить грудью или молочной смесью, чтобы ребенок получал все питательные вещества, необходимые для него в первый год жизни. Помните, что основным питанием для него остается материнское молоко или детская молочная смесь.
Наступит время, когда вы и ваш ребенок будете готовы отказаться от грудного вскармливания. Узнать, когда и как это сделать, вы можете здесь.
Теперь, когда вы знаете, что такое педприкорм, и у вас в арсенале есть несколько рекомендаций о включении в рацион малыша продуктов с общего стола, вы можете сидеть за столом всей семьей! Да, будет некоторый беспорядок, однако это лишь часть долгого пути, по которому вы и ваш ребенок шагаете вместе.
1 Contemporary Pediatrics - Baby-led weaning: Introducing complementary foods in infancy 2 U.S. National Library of Medicine - Baby-Led Weaning: The Evidence to Date & The American Academy of Pediatrics (AAP) - A Baby-Led Approach to Eating Solids and Risk of Choking
1 Contemporary Pediatrics - Baby-led weaning: Introducing complementary foods in infancy
2 U.S. National Library of Medicine - Baby-Led Weaning: The Evidence to Date & The American Academy of Pediatrics (AAP) - A Baby-Led Approach to Eating Solids and Risk of Choking
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