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  • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки

    Philips Avent Тренировочная чашка Natural

    SCF262/06

    Помогите малышу научиться пить из чашки

    Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски.

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    Philips Avent Тренировочная чашка Natural

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    Помогите малышу научиться пить из чашки

    • Natural
    • 150 мл
    • Соска со средним потоком
    • 4 мес.+
    Мягкие ручки набора для удобства малыша

    Мягкие ручки набора для удобства малыша

    Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.

    Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

    Антиколиковый клапан для предотвращения колик и дискомфорта

    Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

    Все детали можно мыть в посудомоечной машине

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    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent

    Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша. Используйте тренировочную чашку серии Natural только с сосками серии Natural.

    Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

    Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта

    Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.

    Чашка не содержит бисфенола-А*

    Чашка не содержит бисфенола-А*

    Чашка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • Материал

      Бутылочка
      • полипропилен
      • Не содержит бисфенол-А*
      Соска
      • Силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Защелкивающийся защитный колпачок
      1  шт.
      Тренировочная чашка
      1  шт.
      Мягкая соска со средним потоком
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      C 4 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
    • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.

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