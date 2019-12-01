SCF262/06
Помогите малышу научиться пить из чашки
Новая тренировочная чашка серии Natural помогает малышу легко перейти от бутылочки к первой чашке. Мягкие ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски.Узнать обо всех преимуществах
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Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.
Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша, что предотвращает появление колик и дискомфорта.
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Можно использовать со всеми бутылочками и чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и "Взрослых" чашек. Сочетайте элементы для создания идеальной чашки для своего малыша. Используйте тренировочную чашку серии Natural только с сосками серии Natural.
Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.
Чашка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-А* (полипропилен).
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Этапы взросления
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