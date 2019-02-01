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  • Готовка на пару, измельчение, разморозка и разогрев Готовка на пару, измельчение, разморозка и разогрев Готовка на пару, измельчение, разморозка и разогрев

    Philips Avent Premium Пароварка-блендер 4-в-1

    SCF883/01

    Готовка на пару, измельчение, разморозка и разогрев

    Мы точно знаем, что для здорового развития ребенку необходимы питательные и полезные блюда. Прибор для приготовления детского питания Philips Avent помогает вам простым образом готовить вкусные домашние блюда специально для вашего малыша, начиная с введения прикорма.

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    Philips Avent Premium Пароварка-блендер 4-в-1

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    Готовка на пару, измельчение, разморозка и разогрев

    Готовьте множество питательных блюд для малыша

    • Приготовление полезных блюд на пару
    • Готовка и измельчение в одном кувшине
    • Простая разморозка и подогрев, простота использования и очистки
    • Простота использования и очистки
    • Рецепты и советы по введению прикорма
    Специальная технология приготовления блюд на пару с сохранением питательных свойств

    Специальная технология приготовления блюд на пару с сохранением питательных свойств

    Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей уникальной технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.

    Один кувшин для всех этапов — от приготовления на пару до измельчения

    Один кувшин для всех этапов — от приготовления на пару до измельчения

    Теперь у вас под рукой будет все необходимое для приготовления питательных и полезных детских блюд. После обработки ингредиентов на пару приподнимите кувшин, переверните его и зафиксируйте в этом положении для измельчения продуктов до нужной консистенции.

    Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

    Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

    Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте различные ингредиенты, такие как мясо, рыба и зернобобовые культуры, для блюд с более плотной текстурой. Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" позволяет готовить блюда для любой стадии прикорма.

    Приготовление на пару, измельчение, разморозка и разогрев домашних блюд

    Приготовление на пару, измельчение, разморозка и разогрев домашних блюд

    Прибор для приготовления полезного детского питания "4 в 1" позволяет готовить дома питательные блюда для детей с использованием всего лишь одного кувшина. Вы можете сразу накормить малыша или переложить смесь в прилагаемый контейнер, чтобы позже разогреть ее с помощью удобной функции разогрева или разморозки.

    Рецепты вкуснейших блюд для введения прикорма

    Рецепты вкуснейших блюд для введения прикорма

    Найдите вдохновение в онлайн-книге рецептов. Оцените полезные рецепты для всех стадий развития малыша. Читайте пошаговые инструкции по приготовлению и ознакомьтесь с полезными советами и рекомендациями по введению прикорма.

    Приготовление до четырех порций за один раз благодаря кувшину емкостью 1000 мл

    Приготовление до четырех порций за один раз благодаря кувшину емкостью 1000 мл

    Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" помогает экономить ценное время и готовить блюда на несколько дней вперед. Благодаря кувшину емкостью 1000 мл можно готовить до 4 порций блюда за один раз. Готовьте одно блюдо и храните оставшиеся три порции в холодильнике или морозильной камере.

    Кувшин и нож можно мыть в посудомоечной машине. Удобный резервуар для воды.

    Кувшин и нож можно мыть в посудомоечной машине. Удобный резервуар для воды.

    Прибор для полезного детского питания "4 в 1" имеет ряд полезных функций. Кувшин и лезвие можно мыть в посудомоечной машине, а благодаря открытой конструкции прибора Вы сможете легко и быстро очистить и наполнить резервуар для воды, что обеспечивает максимальную гигиеничность во время приготовления.

    Звуковые оповещения

    Не нужно ждать и следить за приготовлением. Когда блюдо готово, прибор подает звуковой сигнал. Просто переверните кувшин и смешайте продукты. Теперь блюдо готово — подавайте его на стол или уберите на хранение.

    • Технические характеристики

      Емкость
      • 1 л (приготовления на пару, твердые продукты)
      • 720 мл (измельчение, жидкости)
      Длина шнура
      70 м  м
      Напряжение
      220-240 В, 50-60 Гц
      Потребляемая мощность
      400 В  Вт
      Энергопотребление (режим ожидания)
      <0,5 Вт (период до автоматического режима ожидания <1 мин)
      Классификация по степени безопасности
      Класс 1

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Лопатка
      Да
      Буклет с рецептами
      Да
      Контейнер для хранения (120 мл)
      Да

    • Этапы взросления

      Этап
      • С 1 года
      • 6–12 месяцев
      • C 6 месяцев

    • Характеристики упаковки

      Бумажная упаковка*
      Да

    Badge-D2C

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