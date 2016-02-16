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Ambilight
Телевизоры Philips с Ambilight

Телевизоры Philips с Ambilight

Позвольте магии случиться 

Больше об Ambilight

    Наши любимые телевизоры с Ambilight

    OLED 706 TV
    65OLED706/12

    Philips OLED TV 706 Series

     

    • Максимальная реалистичность. Процессор P5 с ИИ
    • Кинематографическое изображение и звук. Dolby Vision + Dolby Atmos
    • 3-сторонняя подсветка Ambilight
    • Доступен в следующих размерах: 55", 65"
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    Cерии Performance
    50PUS8506/60

    Philips Performance Series 4K UHD-Android TV

     

    • 4K LED. Яркое изображение HDR. Плавное воспроизведение движения
    • Кинематографическое звучание. Dolby Atmos
    • Волшебная 3-сторонняя подсветка Ambilight
    • Доступен ряд размеров (43", 50", 58", 65", 70" and 75")
    Подробнее

    Ambilight — новый уровень просмотра

    Ambilight video

    Ambilight —меняем правила игры

    Чувствуйте. Смотрите. Живите.

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    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для просмотра спортивных трансляций

    Спортивные
    Ambilight — вы в эпицентре событий ⓘ                   

    Ambilight — вы в эпицентре событий

     

    Ambilight позволяет не упускать даже мельчайшие детали состязаний. Выберите лучший телевизор для просмотра футбола и наслаждайтесь.
    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для просмотра фильмов

    Кино
    Ambilight — кинотеатр у вас дома ⓘ                   

    Ambilight — кинотеатр у вас дома

     

    Более полные ощущения от просмотра. Яркие впечатления от ожидания. С Ambilight и драмы, и блокбастеры будут выглядеть лучше.
    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для игр

    Игры
    Ambilight — просмотр за рамками экрана ⓘ                   

    Ambilight — просмотр за рамками экрана

     

    Подключаете консоль к телевизору? Считаете, что игровой процесс уже невозможно сделать еще интереснее? Ambilight создаст эффект погружения, превратив комнату в сцену из игры.
    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для прослушивания музыки

    Музыка
    Ambilight — живое звучание музыки ⓘ                   

    Ambilight — живое звучание музыки

     

    В режиме музыки Ambilight станет ярким световым сопровождением для вашей музыки — как на экране, так и за его пределами.
    Телевизоры Philips с Ambilight | Режим создания атмосферы

    Home
    Ambilight — создаем атмосферу ⓘ                   

    Ambilight — создаем атмосферу

     

    Устали от просмотра телевизора? Отключите его и позвольте мягкому свету Ambilight создать идеальную атмосферу для расслабления.
    с подсветкой Ambilight без подсветки Ambilight

    Оцените волшебство Ambilight


    Переливающийся свет Ambilight погрузит вашу комнату в мир теплого света. Умные светодиоды по края телевизора проецируют цвета с экрана на стену в режиме реального времени. Попробуйте однажды — и не захотите возвращаться к телевизорам без Ambilight.
    Philips Ambilight
    Откройте для себя телевизоры с Ambilight
    Беспроводная АС W6505

    Свет в дополнение к звуку

     

    Беспроводная АС Philips W6505 не только воспроизводит музыку, но и поддерживает Ambilight. Просто нажмите кнопку подключения Ambilight на АС, чтобы подключиться к телевизору для более объемного эффекта от Ambilight.
    Яркие ощущения

    Ваш дом. Ваша подсветка #Ambilight. 

    Фанаты Ambilight любят делиться впечатлениями 

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    Чтобы увидеть подробную информацию, нажмите ⓘ
    Philips OLED TV

    OLED 

    Обзор
    • Реалистичная картинка OLED с P5 ИИ
    • Кинематографическое звучание с Dolby Atmos
    • Световое шоу с 3- или 4-сторонней подсветкой Ambilight
    Телевизоры Philips серии Performance

    Серия Performance 

    Обзор
    • LED-телевизор 4K с P5 для идеальной четкости
    • Кинематографическое звучание с Dolby Atmos
    • Световое шоу с 3-сторонней подсветкой Ambilight

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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