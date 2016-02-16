Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Телевизоры
Телевизоры Philips с Ambilight

Телевизоры Philips с Ambilight

Позвольте магии случиться 

Смотреть все модели

    Наши любимые телевизоры с Ambilight

    Ambilight — новый уровень просмотра

    Ambilight video

    Ambilight меняет всё

    Почувствуйте. Увидьте. Проживите.

    Нажмите ⓘ, чтобы узнать больше
    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для игр

    Игры
    Ambilight —  игровая реальность за рамками экрана ⓘ 

    Ambilight —  игровая реальность за рамками экрана

     

    Играете в приставку на вашем телевизоре? Ambilight добавит остроты ощущениям! 

    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для прослушивания музыки

    Музыка
    Ambilight — живое звучание музыки ⓘ 

    Ambilight — живое звучание музыки

     

    В музыкальном режиме Ambilight дополнит впечатление ярким световым шоу на экране телевизора и за ним

    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для просмотра фильмов

    Кино
    Ambilight — кинотеатр у вас дома ⓘ 

    Ambilight — кинотеатр у вас дома

     

    Получите еще больше эмоций! Ambilight усилит эффект присутствия и позволит вам почувствовать себя частью происходящего на экране.

    Телевизоры Philips с Ambilight | Лучшие телевизоры для просмотра спортивных трансляций

    Спорт
    Ambilight — вы в эпицентре событий ⓘ 

    Ambilight — вы в эпицентре событий

     

    Ambilight перенесет вас к месту действий. Выберите свой лучший телевизор для просмотра футбола и наслаждайтесь матчем

    Телевизоры Philips с Ambilight | Режим Lounge

    Атмосфера
    Ambilight создаст настроение ⓘ 

    Ambilight создаст настроение

     

    Устали от просмотра телевизора? Отключите его и позвольте мягкому свету Ambilight создать идеальную атмосферу для расслабления.

    с подсветкой Ambilight без подсветки Ambilight

    Оцените магию Ambilight 


    Ambilight погрузит вашу комнату в мир теплого рассеянного света. Умные светодиоды по перемитру проецируют цвета с экрана на стену в режиме реального времени. Попробуйте однажды — и не захотите возвращаться к телевизорам без Ambilight.
    Philips Ambilight
    Откройте для себя телевизоры с Ambilight

    Ваш дом. Ваша подсветка #Ambilight. 

    Фанаты Ambilight любят делиться впечатлениями 

    • Переключить вид

    Больше о телевизорах Philips с Ambilight

    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      OLED 8 series 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      OLED 4K UHD OLED на базе ОС Android TV

      55OLED805/12

      • Процессор P5 AI Perfect Picture
      • Dolby Atmos, отменное звучание
      • 3-сторонняя подсветка Ambilight
      • 139 см (55") Android TV
      Узнать больше
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      8500 series 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      Performance Series 4K UHD LED на базе ОС Android TV

      65PUS8505/60

      • 164 см (65") Ambilight TV
      • Поддержка основных форматов HDR
      • Процессор P5 Perfect Picture
      • Android TV / Голосовое управление ИИ
      Узнать больше
    • Не уверены, какой выбор сделать?
      Отметьте до трех изделий и сравните их!
      6700 series 4K UHD LED Smart TV

      4K UHD LED Smart TV

      65PUS6704/60

      • 164 см (65") Ambilight TV
      • Picture Performance Index 1200
      • HDR 10+
      • Pixel Precise Ultra HD
      Узнать больше
    Все телевизоры Ambilight

    Больше о телевизорах и аудиосистемах Philips    

    Android smart TV

    Smart TV

    Интеллектуально и просто.

    Подробнее
    Телевизоры 4K UHD Smart TV Philips серии Performance на базе Android

    Серия Performance
    The One. Телевизор, который хочется забрать домой

    Обзор
    *Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний.

    Телевизоры Philips

    Домашняя страница "Телевизоры"
    Телевизоры OLED
    Серия Performance
    Телевизоры с Ambilight
    Качество изображения
    Телевизоры 4K Ultra HD
    Smart TV/Android TV
    Все телевизоры

    Аудиотехника Philips

    Наушники
    Аудиотехника для дома
    Fidelio

    Поддержка

    Поддержка пользователей телевизоров
    Поддержка пользователей аудиотехники
    Зарегистрируйте свои продукты
    Руководство по устранению неисправностей и часто задаваемые вопросы по телевизорам
    Контакты

    Мы в сети

    Facebook
    Instagram
    YouTube