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Играете в приставку на вашем телевизоре? Ambilight добавит остроты ощущениям!
В музыкальном режиме Ambilight дополнит впечатление ярким световым шоу на экране телевизора и за ним
Получите еще больше эмоций! Ambilight усилит эффект присутствия и позволит вам почувствовать себя частью происходящего на экране.
Ambilight перенесет вас к месту действий. Выберите свой лучший телевизор для просмотра футбола и наслаждайтесь матчем
Устали от просмотра телевизора? Отключите его и позвольте мягкому свету Ambilight создать идеальную атмосферу для расслабления.
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