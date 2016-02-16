Оцените магию Ambilight



Ambilight погрузит вашу комнату в мир теплого рассеянного света. Умные светодиоды по перемитру проецируют цвета с экрана на стену в режиме реального времени. Попробуйте однажды — и не захотите возвращаться к телевизорам без Ambilight.