Насадки из микрофибры для пылесоса Philips следует регулярно очищать; их следует заменять при снижении качества уборки.

Промойте накладку под проточной водой или постирайте в стиральной машине. При использовании стиральной машины выбирайте режим деликатной стирки с температурой не более 60 °C. Cушка в машине допускается только при низкой температуре; не отбеливать, не гладить и не подвергать химчистке. Запрещается мыть насадку в посудомоечной машине.

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