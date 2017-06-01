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SCF222/20
- Ультрамягкая и гибкая
- 0–6 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 2 шт. в упаковке
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SCF227/20
- Ультрамягкая и гибкая
- 0–6 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 2 шт. в упаковке
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SCF222/22
- Ультрамягкая и гибкая
- 6–18 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 2 шт. в упаковке
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SCF227/22
- Гибкий нагубник и бархатистая соска
- 6–18 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 2 шт. в упаковке
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SCF522/10
- Ультрамягкая и гибкая
- 0–6 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 1 шт. в упаковке
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SCF527/10
- Ультрамягкая и гибкая
- 0–6 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 1 шт. в упаковке
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SCF528/12
- Ультрамягкая и гибкая
- 6–18 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 1 шт. в упаковке
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SCF529/12
- Ультрамягкая и гибкая
- 6–18 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 1 шт. в упаковке
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SCF342/20
- Позволяет коже малыша дышать
- 0–6 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 2 шт. в упаковке
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SCF343/20
- Позволяет коже малыша дышать
- 0–6 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 2 шт. в упаковке
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SCF344/20
- Позволяет коже малыша дышать
- 0–6 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 2 шт. в упаковке
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SCF345/20
- Позволяет коже малыша дышать
- 0–6 мес.
- Ортодонтические, без бисфенола-А
- 2 шт. в упаковке
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Рекомендуемая розничная цена