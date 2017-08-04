Philips Avent Пустышка серии Classic
Создано для комфортного ежедневного использования
Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.
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Philips Avent Пустышка серии Classic
Создано для комфортного ежедневного использования Пустышка с ярким цветным дизайном Для комфорта и спокойствия 6–18 мес. Ортодонтические, без бисфенола-А 2 шт. в упаковке Разработаны для естественного развития полости рта
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании
Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*
Ручка для безопасности и удобства
Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!
Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой
Если вы не используете пустышку, наденьте колпачок, чтобы обеспечить безопасность при хранении и отсутствие загрязнений.
Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации
Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.
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Гигиеничность
Можно стерилизовать
Да Можно мыть в посудомоечной машине
Да Легко чистится
Да
Безопасность
Без бисфенола-А
Да Кольцо-держатель для безопасности
Да
В комплект входят:
Пустышка серии Classic
2
шт.
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Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования. Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития Производитель года 2014
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