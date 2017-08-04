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  • Создано для комфортного ежедневного использования Создано для комфортного ежедневного использования Создано для комфортного ежедневного использования

    Philips Avent Пустышка серии Classic

    SCF169/38

    Создано для комфортного ежедневного использования

    Пустышка Philips Avent Classic, представленная в различных цветовых решениях, гарантирует комфорт малыша в любое время. Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное развитие полости рта.

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    Philips Avent Пустышка серии Classic

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    Создано для комфортного ежедневного использования

    Пустышка с ярким цветным дизайном

    • Для комфорта и спокойствия
    • 6–18 мес.
    • Ортодонтические, без бисфенола-А
    • 2 шт. в упаковке
    Разработаны для естественного развития полости рта

    Разработаны для естественного развития полости рта

    Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

    Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

    Сделано на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании

    Будьте уверены, комфорт вашего малыша в надежных руках. Пустышка сделана на нашем удостоенном наград заводе в Великобритании.*

    Ручка для безопасности и удобства

    Ручка для безопасности и удобства

    Благодаря держателю вы легко сможете вытащить пустышку в любое время. Держатель подходит даже для крошечных ручек ребенка!

    Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

    Благодаря съемному колпачку детская пустышка остается чистой

    Если вы не используете пустышку, наденьте колпачок, чтобы обеспечить безопасность при хранении и отсутствие загрязнений.

    Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

    Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

    Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.

    • Гигиеничность

      Можно стерилизовать
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Легко чистится
      Да

    • Безопасность

      Без бисфенола-А
      Да
      Кольцо-держатель для безопасности
      Да

    • В комплект входят:

      Пустышка серии Classic
      2  шт.

    Badge-D2C

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    • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
    • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
    • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
    • Производитель года 2014

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