SCF349/12
Позволяет коже малыша дышать
Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Она оснащена сверхпрочной соской для растущих зубов и развивающихся десен. Доступна в разных цветах и стилях.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Большие отверстия для воздуха проветривают кожу малыша, обеспечивая ее сухость во время использования пустышки.
Сверхплотная соска создана с учетом естественной формы неба, зубов и десен.
Мы специально выбрали силикон для изготовления наших пустышек ultra soft и ultra air, поскольку это безопасный и инертный материал, широко применяемый в медицинской сфере, который не содержит вредные химические соединения, вредные для эндокринной системы вещества (включая бисфенол-А) и аллергены.
Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.
Наша текстурированная силиконовая соска, имитирующая форму материнской груди.
Дорожный чехол, поставляемый с нашими пустышками ultra soft и ultra air, выполняет функцию стерилизатора. Вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.
Наши пустышки ultra soft и ultra air разработаны и произведены в Нидерландах.
Гигиеничность
Безопасность
Аксессуары в комплекте
В комплект входят:
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.