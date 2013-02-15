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  • Пустышка всегда будет под рукой Пустышка всегда будет под рукой Пустышка всегда будет под рукой

    Клипса для пустышки

    SCF185/00

    Пустышка всегда будет под рукой

    Благодаря клипсе для пустышки Philips Avent вы можете быть уверены, что пустышка всегда будет чистой и малыш ее не потеряет. Клипса легко крепится и не оставляет следов на одежде малыша. Клипса представлена в трех ярких цветах.

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    Клипса для пустышки

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    Пустышка всегда будет под рукой

    Пустышка с забавными яркими рисунками

    • 0 мес.+

    Легко прикреплять

    Благодаря широкому захвату клипсу легко прикрепить к одежде малыша одной рукой

    Не повреждает одежду

    Клипса не оставляет следов на одежде малыша

    Удобный дизайн

    Подходит для всех пустышек с кольцом-держателем

    • Страна изготовления

      Германия
      Да

    • В комплект входят:

      Клипса для пустышки
      1

    • Этапы взросления

      Этап
      • 0–6 месяцев
      • 6–18 месяцев

    Badge-D2C

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