SCF185/00
Пустышка всегда будет под рукой
Благодаря клипсе для пустышки Philips Avent вы можете быть уверены, что пустышка всегда будет чистой и малыш ее не потеряет. Клипса легко крепится и не оставляет следов на одежде малыша. Клипса представлена в трех ярких цветах.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Благодаря широкому захвату клипсу легко прикрепить к одежде малыша одной рукой
Клипса не оставляет следов на одежде малыша
Подходит для всех пустышек с кольцом-держателем
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
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