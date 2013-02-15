Пустышка всегда будет под рукой

Благодаря клипсе для пустышки Philips Avent вы можете быть уверены, что пустышка всегда будет чистой и малыш ее не потеряет. Клипса легко крепится и не оставляет следов на одежде малыша. Клипса представлена в трех ярких цветах.