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Philips Avent

Пустышка ultra air

SCF349/11
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи
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    Philips Avent Пустышка ultra air

    SCF349/11
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

    Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Пустышка ultra air

    Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

    Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах

    Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

    Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Пустышка ultra air

    Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

    Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах

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      Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

      Идеально для растущих зубов и десен

      • Сверхплотная соска
      • 18 мес+
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Позволяет коже дышать

      Позволяет коже дышать

      Большие отверстия для воздуха бережно проветривают кожу малыша, обеспечивая ее мягкость и сухость.

      Не давит на кожу

      Не давит на кожу

      Пустышка ultra air обеспечивает максимальный комфорт благодаря легкому нагубнику и скругленным краям.

      Создана с учетом формы неба, зубов и десен

      Создана с учетом формы неба, зубов и десен

      Соска симметричной формы создана с учетом формы неба, зубов и десен. Она очень плотная и не мешает развитию полости рта.

      Идеальная текстура для полного комфорта

      Идеальная текстура для полного комфорта

      Пустышка ultra air с приятной на ощупь соской создана для легкого и комфортного использования.

      Один чехол для стерилизации и хранения

      Один чехол для стерилизации и хранения

      Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

      Узнайте, как отлучить вашего малыша от пустышки

      Узнайте, как отлучить вашего малыша от пустышки

      Когда придет время отлучать вашего малыша от пустышки, найдите бесплатные советы от нашего психолога, специализирующегося на отношениях детей и родителей, здесь: www.philips.com/sootherfree.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Пустышка ultra air
        2  шт.

      • Аксессуары в комплекте

        Футляр для стерилизации/хранения
        Да

      • Гигиеничность

        Можно стерилизовать
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Легко чистится
        Да

      • Безопасность

        Без бисфенола-А
        Да
        Кольцо-держатель для безопасности
        Да

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          • Не устойчива к укусам! Изготовлена из более плотного силикона, чем пустышка ultra air 6–18 мес.
          • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
          • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек