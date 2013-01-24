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Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах
Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах
Большие отверстия для воздуха бережно проветривают кожу малыша, обеспечивая ее мягкость и сухость.
Пустышка ultra air обеспечивает максимальный комфорт благодаря легкому нагубнику и скругленным краям.
Соска симметричной формы создана с учетом формы неба, зубов и десен. Она очень плотная и не мешает развитию полости рта.
Пустышка ultra air с приятной на ощупь соской создана для легкого и комфортного использования.
Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.
Когда придет время отлучать вашего малыша от пустышки, найдите бесплатные советы от нашего психолога, специализирующегося на отношениях детей и родителей, здесь: www.philips.com/sootherfree.
В комплект входят:
Аксессуары в комплекте
Гигиеничность
Безопасность