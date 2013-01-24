

Соски всех пустышек Philips Avent изготовлены из силикона – идеального материала без вкуса и запаха, который не вступает в реакцию со слюной и поэтому не вызывает аллергии, в отличие от латекса. Пустышки Philips Avent имеют симметричную неслипающуюся соску и защитный колпачок, сохраняющий соску пустышки чистой, их можно стерилизовать.

Пустышка снабжена кольцом-держателем, нагубник имеет вентиляционные отверстия, что помогает предотвратить раздражение чувствительной кожи малыша. В целях гигиены и безопасности заменяйте пустышки каждые 4 недели

* На основании он-лайн исследования потребительской удовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.

** Согласно тестам с участием покупателей, проведенным в США в 2016 году (112 мам).

*** Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг.



* На основании он-лайн исследования потребительскойудовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.