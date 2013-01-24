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Наборы для новорожденных
Philips Avent

Удобные наборы бутылочек для практичных мам

На старт, внимание, пауза! Жизнь родителей — череда множества решений. Зная об этом, мы подготовили все необходимое для введения прикорма, что поможет вам уделять больше времени приятному общению с малышом.

Наборы бутылочек для новорожденных 

Набор для кормления из бутылочки: бутылочки, паровой стерилизатор Philips Avent
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Начальные и подарочные наборы для малышей от 0 до 6 месяцев: бутылочки и молокоотсосы Philips Avent

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Наши продукты растут с вашим малышом 

Благодаря продуманному дизайну вы можете комбинировать разные продукты между собой

Ручной молокоотсос Philips Avent совместим

Награды

Награда Reddot award в 2016 г.
Награда за дизайн продукта iF в 2015 г.
Награда label observeur design в 2015 г.
Награда за промышленный дизайн в 2015 г.
Награда Good Design
Бренд № 1 — рекомендовано мамами

Пустышки


Соски всех пустышек Philips Avent изготовлены из силикона – идеального материала без вкуса и запаха, который не вступает в реакцию со слюной и поэтому не вызывает аллергии, в отличие от латекса. Пустышки Philips Avent имеют симметричную неслипающуюся соску и защитный колпачок, сохраняющий соску пустышки чистой, их можно стерилизовать.
Пустышка снабжена кольцом-держателем, нагубник имеет вентиляционные отверстия, что помогает предотвратить раздражение чувствительной кожи малыша. В целях гигиены и безопасности заменяйте пустышки каждые 4 недели

 

* На основании он-лайн исследования потребительской удовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015.

** Согласно тестам с участием покупателей, проведенным в США в 2016 году (112 мам).

*** Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг.


* На основании он-лайн исследования потребительскойудовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015. 
* На основании он-лайн исследования потребительскойудовлетворенности, проведенного компанией GemSeek среди более чем 9000 женщин, использующих продукцию детских брендов, декабрь 2015. 
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