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QC5115/15
Делайте стрижки взрослым и детям
Простое решение для всей семьи. Машинка для стрижки волос отличается легким и удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, безопасными для кожи лезвиями и гребнем, что обеспечивает превосходные результаты стрижки — для детей и взрослых.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стригите волосы до нужной длины с 11 установками длины (от 3 до 21 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.
Машинки для стрижки волос Philips* предназначены для семейного использования и обеспечивают мощность без лишнего шума. Мотор обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем вибраций.
Лезвия и гребни на этой машинке для стрижки волос имеют округленную форму для безопасной и плавной стрижки.
Самозатачивающиеся стальные лезвия обеспечивают стабильный результат при каждом использовании.
Идеальная машинка для стрижки детей, эргономичный дизайн и малый вес которой обеспечивают удобство использования.
Больше никаких батареек. Машинка для стрижки волос Philips работает от сети для надежной подачи питания.
Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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