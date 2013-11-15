Ключевые слова для поиска

  • Делайте стрижки взрослым и детям Делайте стрижки взрослым и детям Делайте стрижки взрослым и детям

    Family Hairclipper Семейная машинка для стрижки волос

    QC5115/15

    Делайте стрижки взрослым и детям

    Простое решение для всей семьи. Машинка для стрижки волос отличается легким и удобным дизайном, оснащена мощным бесшумным мотором, безопасными для кожи лезвиями и гребнем, что обеспечивает превосходные результаты стрижки — для детей и взрослых.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Family Hairclipper Семейная машинка для стрижки волос

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Делайте стрижки взрослым и детям

    с помощью нашей самой тихой машинки для стрижки волос

    • Лезвия из нержавеющей стали
    • 11 установок длины
    • Питание от сети
    Разные установки длины

    Разные установки длины

    Стригите волосы до нужной длины с 11 установками длины (от 3 до 21 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.

    Тихая и мощная

    Тихая и мощная

    Машинки для стрижки волос Philips* предназначены для семейного использования и обеспечивают мощность без лишнего шума. Мотор обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем вибраций.

    Закругленные гребни для комфортной стрижки

    Закругленные гребни для комфортной стрижки

    Лезвия и гребни на этой машинке для стрижки волос имеют округленную форму для безопасной и плавной стрижки.

    Качественный результат надолго

    Качественный результат надолго

    Самозатачивающиеся стальные лезвия обеспечивают стабильный результат при каждом использовании.

    Удобная стрижка для всей семьи

    Удобная стрижка для всей семьи

    Идеальная машинка для стрижки детей, эргономичный дизайн и малый вес которой обеспечивают удобство использования.

    Работа от сети для непрерывной подачи питания

    Работа от сети для непрерывной подачи питания

    Больше никаких батареек. Машинка для стрижки волос Philips работает от сети для надежной подачи питания.

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.

    Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

    Гарантия 2 года, поддержка напряжения разных стандартов

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.

    • Обслуживание

      Гарантия
      Гарантия 2 года

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Ширина ножа
      41 мм
      Диапазон настроек длины
      От 3 до 21 мм
      Количество установок длины
      11
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 2 мм

    • Удобство использования

      Очистка
      Сухая очистка с помощью щеточки
      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Щеточка для чистки

    Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • ФИЛИПС - самый предпочитаемый бренд среди триммеров. По результатам исследования предпочтений бренда в следующих категориях: триммеры для тела, триммеры для бороды, машинки для стрижки, мультитриммеры, GemSeek Consulting LTD, 2021 г.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.