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  • Быстрая ровная стрижка Быстрая ровная стрижка Быстрая ровная стрижка

    Hairclipper series 5000 Моющаяся машинка для стрижки волос

    HC5630/15

    Быстрая ровная стрижка

    Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки.

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    Hairclipper series 5000 Моющаяся машинка для стрижки волос

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    Быстрая ровная стрижка

    Стрижка волос в 2 раза быстрее*

    • Технология Trim-n-Flow PRO
    • 28 установок длины (0,5–28 мм)
    • 90 минут работы после 1 часа зарядки
    • 100 % моющийся прибор
    Стрижка волос в 2 раза быстрее*

    Стрижка волос в 2 раза быстрее*

    Инновационный дизайн гребня позволяет удалять волосы с лезвий во время использования и тем самым предотвращать застревание даже длинных волос в гребне, что позволит быстрее начать и выполнить стрижку.

    Уборка без проблем

    Уборка без проблем

    Просто промойте машинку под краном**.

    Двойные лезвия для максимальной точности

    Двойные лезвия для максимальной точности

    Машинка для стрижки волос Philips 3000*** располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.

    До 90 минут автономной работы

    До 90 минут автономной работы

    Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 1 часа зарядки хватит на 90 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.

    Разные установки длины

    Разные установки длины

    Стригите волосы до нужной длины с 2 регулируемыми гребнями (от 3 до 28 мм с шагом 1 мм), 2-мм гребнем для щетины или без насадки до 0,5 мм.

    Дополнительная мощность

    Дополнительная мощность

    Машинка для стрижки густых волос. Просто нажмите кнопку турборежима, чтобы увеличить мощность.

    Удобный эргономичный дизайн

    Удобный эргономичный дизайн

    Машинки для стрижки волос Philips оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    Насадка-гребень 2 мм для щетины

    Насадка-гребень 2 мм для щетины

    Подравнивайте щетину или волосы с дополнительным 2-мм гребнем для бороды.

    Удобное хранение

    Удобное хранение

    Храните машинку, гребни и аксессуары в удобном чехле.

    Идеальное и бережное подравнивание

    Идеальное и бережное подравнивание

    Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.

    • Система питания

      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Щеточка для чистки
      Гребень
      • 1 гребень для бороды
      • 2 гребня для волос, длинный и короткий
      Память
      Мягкий чехол

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Ширина ножа
      41  миллиметра
      Количество установок длины
      28
      Диапазон настроек длины
      От 0,5 до 28  миллиметра
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 1  миллиметра

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Очистка
      100 % моющийся прибор**
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора

    Badge-D2C

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