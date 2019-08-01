HC5630/15
Быстрая ровная стрижка
Ровная стрижка волос с технологиями DualCut и Trim-n-Flow Pro. Дизайн нового гребня позволяет избежать запутывания в нем даже длинных волос, что упрощает процедуру стрижки.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Инновационный дизайн гребня позволяет удалять волосы с лезвий во время использования и тем самым предотвращать застревание даже длинных волос в гребне, что позволит быстрее начать и выполнить стрижку.
Просто промойте машинку под краном**.
Машинка для стрижки волос Philips 3000*** располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.
Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 1 часа зарядки хватит на 90 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.
Стригите волосы до нужной длины с 2 регулируемыми гребнями (от 3 до 28 мм с шагом 1 мм), 2-мм гребнем для щетины или без насадки до 0,5 мм.
Машинка для стрижки густых волос. Просто нажмите кнопку турборежима, чтобы увеличить мощность.
Машинки для стрижки волос Philips оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.
Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
Подравнивайте щетину или волосы с дополнительным 2-мм гребнем для бороды.
Храните машинку, гребни и аксессуары в удобном чехле.
Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.
Система питания
Аксессуары
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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