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HX6064/12
- 4 шт. в упаковке
- Стандартный размер
- Сменные
- Функция подключения BrushSync
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HX6064/11
- 4 шт. в упаковке
- Стандартный размер
- Сменные
- Функция подключения BrushSync
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HX6062/10
- 2 шт. в упаковке
- Стандартный размер
- Сменные
- Функция подключения BrushSync
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HX6072/05
- 2 шт. в упаковке
- Компактный размер
- Сменные
- Эффективное очищение, белоснежные зубы
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HX6062/05
- 2 шт. в упаковке
- Стандартный размер
- Сменные
- Эффективное очищение, белоснежные зубы
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HX6064/26
- 4 шт. в упаковке
- Стандартный размер
- Сменные
- Эффективное очищение, белоснежные зубы
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HX6062/07
- 2 шт. в упаковке
- Стандартный размер
- Сменные
- Эффективное очищение, белоснежные зубы
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HX6072/07
- 2 шт. в упаковке
- Компактный размер
- Сменные
- Эффективное очищение, белоснежные зубы
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HX6064/33
- 4 шт. в упаковке
- Стандартный размер
- Сменные
- Эффективное очищение, белоснежные зубы
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HX9042/17
- 2 шт. в упаковке
- Стандартный размер
- Сменные
- Функция подключения BrushSync
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HX9022/10
- 2 шт. в упаковке
- Стандартный размер
- Сменные
- Функция подключения BrushSync
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HX9042/07
- 2 шт. в упаковке
- Стандартный размер
- Сменные
- Тщательная чистка
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Рекомендуемая розничная цена