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AW2000/10
Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.
Беспроводной ресивер Philips Fidelio Hi-Fi с мощностью усиления 100 Вт позволяет слушать музыку на АС с высокой четкостью звучания. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play
Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.
Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.
Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Вам доступно более 30 000 интернет-радиостанций, а значит вы сможете слушать больше интересной музыки.
Усилитель встроен в корпус сабвуфера и подключен по внутренней схеме, поэтому для их соединения не требуется дополнительных проводов. Акустика системы уже настроена особым образом для воспроизведения потрясающего звука. Басы звучат насыщенно и жестко, а настройки усилителя идеально подобраны для воспроизведения на оптимальном уровне мощности.
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
На задней панели беспроводной Hi-Fi-системы имеется выход для подключения сабвуфера, чтобы бас от АС звучал еще насыщенней.
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Приложение для смартфонов/планшетных ПК
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