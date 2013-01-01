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  • Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов. Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Philips Fidelio Беспроводной Hi-Fi-ресивер A2

    AW2000/10

    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Беспроводной ресивер Philips Fidelio Hi-Fi с мощностью усиления 100 Вт позволяет слушать музыку на АС с высокой четкостью звучания. Теперь можно выбирать и воспроизводить музыку с портативного устройства Android или Apple.

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    Philips Fidelio Беспроводной Hi-Fi-ресивер A2

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    Вся ваша музыка в Hi-Fi-качестве. Без проводов.

    Одержимые звуком

    • Создайте беспроводную Hi-Fi-систему
    • 160 Вт, встроенный усилитель
    • Цифровой/аналоговый вход, Sub Out
    Невероятное удобство и простота настройки

    Невероятное удобство и простота настройки

    Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

    Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

    Приложение AirStudio+ Lite для управления воспроизведением музыки с мобильного устройства

    Приложение доступно для загрузки в Apple App Store и Google Play. Оно автоматически распознает мобильное или другое совместимое устройство, подключенное к домашней сети Wi-Fi, и мгновенно готово к работе. Управляйте воспроизведением, регулируйте громкость и звуковые настройки, а также пользуйтесь музыкальными интернет-службами или слушайте интернет-радио с любого устройства и в любой комнате.

    Огромный мир музыкальных интернет-служб

    Огромный мир музыкальных интернет-служб

    Подписывайтесь на музыкальные интернет-службы и получайте доступ к разнообразной музыке и самым новым релизам. Музыка будет всегда с вами, если работает Интернет. С беспроводной системой Philips Hi-Fi вам даже не придется включать компьютер, чтобы наслаждаться возможностями музыкальных интернет-служб.

    Слушайте тысячи бесплатных интернет-радиостанций

    Слушайте тысячи бесплатных интернет-радиостанций

    Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Вам доступно более 30 000 интернет-радиостанций, а значит вы сможете слушать больше интересной музыки.

    Встроенный усилитель гарантирует наилучшее качество звучания

    Усилитель встроен в корпус сабвуфера и подключен по внутренней схеме, поэтому для их соединения не требуется дополнительных проводов. Акустика системы уже настроена особым образом для воспроизведения потрясающего звука. Басы звучат насыщенно и жестко, а настройки усилителя идеально подобраны для воспроизведения на оптимальном уровне мощности.

    2x50 Вт (среднекв.)/общ.мощность 100 Вт

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    Выход сабвуфера для подключения сабвуфера и воспроизведения насыщенных басов

    На задней панели беспроводной Hi-Fi-системы имеется выход для подключения сабвуфера, чтобы бас от АС звучал еще насыщенней.

    • Звук

      Улучшение звука
      Регулировка ВЧ и НЧ
      Регулятор громкости
      вверх/вниз
      Музыкальная мощность
      100 Вт

    • Подключения

      Аудиоподключения
      • Линейный стереовход 3,5 мм (функция MP3 Link)
      • Аналоговые аудиовходы (левый/правый)
      • Цифровой коаксиальный вход
      • Цифровой оптический линейный вход
      • Выход сабвуфера
      Проводная локальная сеть
      Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.
      Кодирование/безопасность
      • WEP 128 бит
      • WEP 64 бит
      • WPA
      • WPS-PBC
      • WPS-PIN
      • WPA2
      Наушники
      3,5 мм
      Беспроводное соединение
      • Беспроводная локальная сеть (802.11n)
      • Беспроводная локальная сеть (802.11g)
      • Беспроводная локальная сеть (802.11b)
      Беспроводное универсальное Plug & Play
      Клиент UPnP

    • Комфорт

      Клавиши сохраненных интернет-радиостанций
      Да

    • Аксессуары

      Адаптер переменного/постоянного тока
      110-240 В
      Входящие в комплект аксессуары
      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, нидерландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский, польский (доступно через Интернет)
      Гарантийная карточка
      Гарантийная карточка

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      220 x 220 x 56 мм
      Вес брутто
      3  фунта
      Размеры упаковки (ШxГxВ)
      338 x 265 x 120 мм
      Вес нетто
      2  кг

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      • MP3
      • WMA
      • без DRM AAC (m4A)
      • eAAC+
      • FLAC
      Поддержка меток ID3
      Да
      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт
      Частоты дискретизации
      8 — 48 кГц (MP3)
      Потоковая передача музыки
      • Интернет-радио
      • Музыкальные службы
      • ПК/MAC

    • Приложение для смартфонов/планшетных ПК

      Название приложения
      AirStudio+ Lite, бесплатная загрузка из Apple App Store/Google Play

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Краткое руководство пользователя
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    Badge-D2C

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    • Napster доступна только в Германии и Великобритании.

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