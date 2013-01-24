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Чистая вода любой температуры где угодно!
Прощайте, одноразовые пластиковые бутылки и пахнущие бутылки для повторного использования. Привет, умная бутылка с функцией самоочистки! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая вода любой температуры где угодно!
Прощайте, одноразовые пластиковые бутылки и пахнущие бутылки для повторного использования. Привет, умная бутылка с функцией самоочистки! Узнать обо всех преимуществах
Чистая вода любой температуры где угодно!
Прощайте, одноразовые пластиковые бутылки и пахнущие бутылки для повторного использования. Привет, умная бутылка с функцией самоочистки! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистая вода любой температуры где угодно!
Прощайте, одноразовые пластиковые бутылки и пахнущие бутылки для повторного использования. Привет, умная бутылка с функцией самоочистки! Узнать обо всех преимуществах
Технология UV-C LED предотвращает распространение запаха, уничтожая структуру вызывающих запах бактерий, что обеспечивает чистоту и отсутствие запаха из бутылки. Эта бутылка также очистит воду в поездках, включая походы и путешествия, и сделает воду пригодной для питья благодаря удалению до 99,999 % содержащихся в воде патогенов*.
Лампа UV-C LED автоматически загорается каждые 2 часа, чтобы бутылка оставалась чистой, а вода — свежей.
Аккумулятора хватит на 1 месяц использования, после чего его можно зарядить вновь с помощью магнитного кабеля USB.
Безопасная питьевая вода в любом месте и в любое время без поощрения производства неэкологичных пластиковых бутылок.
Двойные стенки с термоизоляцией поддержат исходную температуру напитка в течение нескольких часов.
Бутылка изготовлена из пищевой нержавеющей стали стандарта 18/8. Долговечность и безопасность гарантированы.
Все компоненты, за исключением фильтра и колпачка, можно мыть в посудомоечной машине (макс. 50 градусов Цельсия).
Общие характеристики