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  • Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Магнитола с CD

    AZ318W/12

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Хотите слушать свои музыкальные коллекции с портативного плеера без использования наушников? Подключите портативный плеер к прямому порту USB магнитолы с CD от Philips и наслаждайтесь любимой музыкой в цифровом формате благодаря мощным динамикам.

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    Магнитола с CD

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    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    • Компактный дизайн
    • USB
    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Цифровая настройка FM

    Цифровая настройка FM

    • Звук

      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      3 Вт

    • Громкоговорители

      Решетки АС
      металл
      Количество встроенных АС
      2

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующего / предыдущего альбома
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      Режим воспроизведения USB
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующего / предыдущего альбома
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер C (LR14)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      6
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный талон

    • Размеры

      Вес брутто
      1,62  кг
      Глубина основного устройства
      232  миллиметра
      Высота основного устройства
      124  миллиметра
      Вес
      1.1  кг
      Ширина основного устройства
      252  миллиметра
      Высота упаковки
      260  миллиметра
      Ширина упаковки
      280  миллиметра
      Глубина упаковки
      156  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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