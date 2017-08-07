BHH811/00
Выберите свой стиль
Каждый день новый образ! Идеально гладкие, прямые и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 10 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips.Узнать обо всех преимуществах
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Выпрямляющие пластины 80 мм для создания идеально гладких волос.
Корпус 25 мм для создания идеальных упругих или свободных локонов.
Гид по стилю для воплощения более 10 образов, 2 резинки, с помощью которых удобно создавать прически, и петля для волос, которая позволяет экспериментировать со стилем.
Никогда еще насадки мультистайлера нельзя было менять так быстро и просто, как с технологией OneClick. Чтобы снять или установить насадку, просто нажмите кнопку, удерживая насадку за термоизолированный наконечник.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.
Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Аксессуары
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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