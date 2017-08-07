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StyleCare

Мультистайлер

BHH811/00
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    StyleCare Мультистайлер

    BHH811/00
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      Выберите свой стиль

      Гид по стилю поможет создать более 10 образов

      • Один прибор — более 10 образов
      • 5 насадок и аксессуаров
      • Гид по стилю
      • Технология OneClick
      Выпрямитель 80 мм для создания превосходного образа

      Выпрямитель 80 мм для создания превосходного образа

      Выпрямляющие пластины 80 мм для создания идеально гладких волос.

      Корпус 25 мм для создания упругих или свободных локонов

      Корпус 25 мм для создания упругих или свободных локонов

      Корпус 25 мм для создания идеальных упругих или свободных локонов.

      Гид по стилю и 3 удобных аксессуара для создания 10 и более образов

      Гид по стилю и 3 удобных аксессуара для создания 10 и более образов

      Гид по стилю для воплощения более 10 образов, 2 резинки, с помощью которых удобно создавать прически, и петля для волос, которая позволяет экспериментировать со стилем.

      Технология OneClick для быстрой и простой смены насадок

      Технология OneClick для быстрой и простой смены насадок

      Никогда еще насадки мультистайлера нельзя было менять так быстро и просто, как с технологией OneClick. Чтобы снять или установить насадку, просто нажмите кнопку, удерживая насадку за термоизолированный наконечник.

      Профессиональная температура укладки для идеальных результатов

      Профессиональная температура укладки для идеальных результатов

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

      Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 60 секунд после включения.

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      В целях безопасности наконечник не нагревается

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      • Аксессуары

        Щипцы для завивки
        Да
        Выпрямитель
        Да

      • Аксессуары

        Гид по стилю
        для создания более 10 образов
        Резинка
        2
        Петля для волос
        Да

      • Особенности

        Покрытие нагревательных элементов
        Керамика
        Диаметр корпуса
        25  миллиметра
        Размер выпрямителя для волос
        30 x 80 мм
        Термоизолированный наконечник
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для хранения прибора
        Да
        Технология фиксации насадок OneClick
        Да

      • Технические характеристики

        Температура укладки
        До 210 °C
        Тип нагревателя
        PTC
        Время нагрева
        60  с
        Длина кабеля
        1,8 м
        Размер пластин
        Щипцы для завивки: 90 мм
        напряжение
        110-240 В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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