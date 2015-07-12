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Капучинатор

CP0328
  • Капучинатор Капучинатор Капучинатор
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    Капучинатор

    CP0328

    Капучинатор

    Вы любите качественный капучино или латте маккиато? Этот черный капучинатор создает вкусную пену из молока. Узнать обо всех преимуществах

    Капучинатор

    Капучинатор

    Вы любите качественный капучино или латте маккиато? Этот черный капучинатор создает вкусную пену из молока. Узнать обо всех преимуществах

    Капучинатор

    Вы любите качественный капучино или латте маккиато? Этот черный капучинатор создает вкусную пену из молока. Узнать обо всех преимуществах

    Капучинатор

    Капучинатор

    Вы любите качественный капучино или латте маккиато? Этот черный капучинатор создает вкусную пену из молока. Узнать обо всех преимуществах

    Капучинатор

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Черный

    • Запасной компонент

      Подходит для кофемашин
      • HD8749/01
      • HD8749/11
      • HD8750/11
      • HD8750/18
      • HD8750/19
      • HD8750/81
      • HD8750/88
      • HD8750/99
      • HD8751/12
      • HD8751/14
      • HD8751/19
      • HD8752/41
      • HD8752/49
      • HD8752/84
      • HD8752/85
      • HD8752/99
      • HD8761/01
      • HD8761/26
      • HD8762/01
      • HD8762/19
      • HD8768/01
      • HD8768/08
      • HD8768/09
      • HD8769/09
      • HD8770/10
      • HD8778/11
      • HD8779/01
      • HD8861/11
      • HD8881/09
      • HD8888/19
      • HD8900/01
      • HD8904/01

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