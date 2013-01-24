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Philips Saeco Intelia

Автоматическая кофемашина

HD8751/19
Saeco
Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки
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    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

    HD8751/19
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

    Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

    Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Saeco Intelia Автоматическая кофемашина

    Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. С ней всегда можно легко приготовить капучино, латте макиато, эспрессо или просто налить горячую воду. Узнать обо всех преимуществах

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      Эспрессо и другие виды кофе простым нажатием кнопки

      С керамическими жерновами для наилучшего вкуса

      • Приготовление 7 видов кофе
      • Классический капучинатор
      • Черный
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      5 степеней помола для выбора крепости кофе

      Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

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      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

      Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

      Классический капучинатор для бархатистой молочной пены

      Классический капучинатор для бархатистой молочной пены

      Классический капучинатор создан для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим бариста. С помощью классического капучинатора вы за считаные секунды сможете создать украшение для любимого напитка — нежную молочную пену.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Общие характеристики

        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулируемая температура
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулировка объема кофе
        Емкость контейнера для кофейных зерен
        300 g
        Одновременное приготовление чашек кофе
        2
        Емкость контейнера для отходов
        10 порций
        Размеры изделия (Д х Г х В)
        256x340x440 mm
        Простая очистка и обслуживание
        • Цикл автоматического ополаскивания
        • Автоматический цикл удаления накипи
        • Дополнительно: фильтр для воды Brita
        • Совместимость с фильтром AquaClean
        • Съемная варочная группа
        Запрограммированные напитки
        3
        Вес
        8 kg
        Время приготовления одной порции напитка
        От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго) с
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        256 x 340 x 440 mm
        Частота
        50 Hz
        Длина шнура
        0,8 m
        напряжение
        230 V
        Настройки помола
        5
        цвет
        Черный
        Настройки крепости кофе
        3
        Тип бойлера
        Быстрый нагрев бойлера
        Емкость контейнера для отходов
        10 порций
        Кофейные напитки
        Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато
        Особые функции
        • Опция кипятка
        • Предварительное заваривание
        • Кофемолка с керамическими жерновами
        • Опция пара
        • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
        Сделано в
        Европа
        Настройки температуры
        3
        Цвет
        Black
        Вес изделия
        8,9 kg
        Высота чашки (макс.)
        130 mm
        Удобное и простое использование
        • Автоматический переход в режим ожидания
        • Съемный поддон для капель
        • Автоматическое отключение
        • Съемный носик
        Тип дисплея
        ЖК
        Емкость для зерен
        300 g
        Материалы и отделка
        Plastic
        Подходит для
        Цельные кофейные зерна, молотый кофе
        Бойлеры
        1
        Вместительный резервуар для воды
        1,5 л

      • Логистические данные

        Размер палеты
        80x196,4x120 см
        Вес палеты (Европа)
        190 kg
        Количество единиц на палете
        20

      • Отделка

        Материал резервуара для воды
        Пластик
        Материал бойлера
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик
        Материал насадки панарелло
        Пластик
        Материал поддона для капель
        Нержавеющая сталь

      • Забота об окружающей среде

        Потребляемая мощность при заваривании
        1900 W

      • Технические характеристики

        Питание
        1900 W
        Давление помпы
        15 бар

      • Емкость для воды

        Объем резервуара для воды
        1,5 л

      • Technical specifications

        Pump pressure
        15 бар

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