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Кувшин

CP0414
  • Часть пароварки-блендера "4 в 1" Часть пароварки-блендера "4 в 1" Часть пароварки-блендера "4 в 1"
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    Кувшин

    CP0414

    Часть пароварки-блендера "4 в 1"

    Этот прозрачный кувшин устанавливается сверху мотора пароварки-блендера Philips Avent "4 в 1". Прозрачный материал кувшина позволяет контролировать степень готовности ингредиентов.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кувшин

    Часть пароварки-блендера "4 в 1"

    Этот прозрачный кувшин устанавливается сверху мотора пароварки-блендера Philips Avent "4 в 1". Прозрачный материал кувшина позволяет контролировать степень готовности ингредиентов.

    Часть пароварки-блендера "4 в 1"

    Этот прозрачный кувшин устанавливается сверху мотора пароварки-блендера Philips Avent "4 в 1". Прозрачный материал кувшина позволяет контролировать степень готовности ингредиентов.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кувшин

    Часть пароварки-блендера "4 в 1"

    Этот прозрачный кувшин устанавливается сверху мотора пароварки-блендера Philips Avent "4 в 1". Прозрачный материал кувшина позволяет контролировать степень готовности ингредиентов.

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      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF875

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