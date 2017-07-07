Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания

Чтобы избежать протекания во время обработки паром, необходимо предварительно закрепить это уплотнительное кольцо на крышке кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" от Philips Avent и расположить его плоской стороной вверх. Узнать обо всех преимуществах