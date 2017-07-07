Ключевые слова для поиска

1

Уплотнительное кольцо для кувшина блендера

CP0415
  • Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания
    -{discount-value}

    Уплотнительное кольцо для кувшина блендера

    CP0415

    Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания

    Чтобы избежать протекания во время обработки паром, необходимо предварительно закрепить это уплотнительное кольцо на крышке кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" от Philips Avent и расположить его плоской стороной вверх. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Уплотнительное кольцо для кувшина блендера

    Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания

    Чтобы избежать протекания во время обработки паром, необходимо предварительно закрепить это уплотнительное кольцо на крышке кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" от Philips Avent и расположить его плоской стороной вверх. Узнать обо всех преимуществах

    Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания

    Чтобы избежать протекания во время обработки паром, необходимо предварительно закрепить это уплотнительное кольцо на крышке кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" от Philips Avent и расположить его плоской стороной вверх. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Уплотнительное кольцо для кувшина блендера

    Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания

    Чтобы избежать протекания во время обработки паром, необходимо предварительно закрепить это уплотнительное кольцо на крышке кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" от Philips Avent и расположить его плоской стороной вверх. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

      • пароварка-блендер

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF875

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.