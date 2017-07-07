Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания
Чтобы избежать протекания во время обработки паром, необходимо предварительно закрепить это уплотнительное кольцо на крышке кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" от Philips Avent и расположить его плоской стороной вверх. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания
Чтобы избежать протекания во время обработки паром, необходимо предварительно закрепить это уплотнительное кольцо на крышке кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" от Philips Avent и расположить его плоской стороной вверх. Узнать обо всех преимуществах
Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания
Чтобы избежать протекания во время обработки паром, необходимо предварительно закрепить это уплотнительное кольцо на крышке кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" от Philips Avent и расположить его плоской стороной вверх. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уплотнительное кольцо крышки кувшина прибора для детского питания
Чтобы избежать протекания во время обработки паром, необходимо предварительно закрепить это уплотнительное кольцо на крышке кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" от Philips Avent и расположить его плоской стороной вверх. Узнать обо всех преимуществах
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.