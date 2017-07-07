Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1"
Крышка предназначена для закрытия прозрачного кувшина, в котором происходит обработка ингредиентов паром и их смешивание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1"
Крышка предназначена для закрытия прозрачного кувшина, в котором происходит обработка ингредиентов паром и их смешивание. Узнать обо всех преимуществах
Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1"
Крышка предназначена для закрытия прозрачного кувшина, в котором происходит обработка ингредиентов паром и их смешивание. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1"
Крышка предназначена для закрытия прозрачного кувшина, в котором происходит обработка ингредиентов паром и их смешивание. Узнать обо всех преимуществах
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