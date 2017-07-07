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Крышка для пароварки

CP0416
  • Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1" Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1"
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    Крышка для пароварки

    CP0416

    Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1"

    Крышка предназначена для закрытия прозрачного кувшина, в котором происходит обработка ингредиентов паром и их смешивание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка для пароварки

    Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1"

    Крышка предназначена для закрытия прозрачного кувшина, в котором происходит обработка ингредиентов паром и их смешивание. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1"

    Крышка предназначена для закрытия прозрачного кувшина, в котором происходит обработка ингредиентов паром и их смешивание. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка для пароварки

    Крышка кувшина прибора для приготовления детского питания "4 в 1"

    Крышка предназначена для закрытия прозрачного кувшина, в котором происходит обработка ингредиентов паром и их смешивание. Узнать обо всех преимуществах

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      • пароварка-блендер

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF875

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