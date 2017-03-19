Для нарезки ингредиентов в приборе для детского питания "4 в 1"
Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для нарезки ингредиентов в приборе для детского питания "4 в 1"
Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
Для нарезки ингредиентов в приборе для детского питания "4 в 1"
Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для нарезки ингредиентов в приборе для детского питания "4 в 1"
Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах
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