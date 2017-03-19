Для нарезки ингредиентов в приборе для детского питания "4 в 1"

Этот ножевой блок — одна из запасных деталей прибора Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Он необходим для измельчения ингредиентов для детского питания. Блок легко снимать и мыть! Узнать обо всех преимуществах