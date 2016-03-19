Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1"
На решетку выкладываются ингредиенты для приготовления на пару. Его нужно соединить с крышкой кувшина, и только потом установить крышку на кувшин. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1"
На решетку выкладываются ингредиенты для приготовления на пару. Его нужно соединить с крышкой кувшина, и только потом установить крышку на кувшин. Узнать обо всех преимуществах
Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1"
На решетку выкладываются ингредиенты для приготовления на пару. Его нужно соединить с крышкой кувшина, и только потом установить крышку на кувшин. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1"
На решетку выкладываются ингредиенты для приготовления на пару. Его нужно соединить с крышкой кувшина, и только потом установить крышку на кувшин. Узнать обо всех преимуществах
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.