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CP0420
  • Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1" Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1" Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1"
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    Сетка

    CP0420

    Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1"

    На решетку выкладываются ингредиенты для приготовления на пару. Его нужно соединить с крышкой кувшина, и только потом установить крышку на кувшин. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Сетка

    Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1"

    На решетку выкладываются ингредиенты для приготовления на пару. Его нужно соединить с крышкой кувшина, и только потом установить крышку на кувшин. Узнать обо всех преимуществах

    Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1"

    На решетку выкладываются ингредиенты для приготовления на пару. Его нужно соединить с крышкой кувшина, и только потом установить крышку на кувшин. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Сетка

    Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1"

    На решетку выкладываются ингредиенты для приготовления на пару. Его нужно соединить с крышкой кувшина, и только потом установить крышку на кувшин. Узнать обо всех преимуществах

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      Сменная решетка для пароварки-блендера "4 в 1"

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      • пароварка-блендер

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF875

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