Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Премиальная долговечная трубочка

CP1634/01
  • Гибкая трубочка для большего удобства Гибкая трубочка для большего удобства Гибкая трубочка для большего удобства
    -{discount-value}

    Philips Avent Премиальная долговечная трубочка

    CP1634/01

    Гибкая трубочка для большего удобства

    Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Премиальная долговечная трубочка

    Гибкая трубочка для большего удобства

    Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше. Узнать обо всех преимуществах

    Гибкая трубочка для большего удобства

    Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Премиальная долговечная трубочка

    Гибкая трубочка для большего удобства

    Эта трубочка является компонентом чашки для питья Philips Avent. Замена изношенной или утерянной трубочки обеспечит гигиеничность чашку и позволит использовать ее дольше. Узнать обо всех преимуществах

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Гибкая трубочка для большего удобства

      Проверьте совместимость ниже

      • Чашка для питья
      • Силикон

      Негнущаяся трубочка премиального качества

      Изогнутая нижняя часть трубочки: удобное питье до последней капли

      • Сменная деталь

        Подходит для следующих продуктов
        • SCF790/21
        • SCF790/22
        • SCF793/01 SCF793/02
        • SCF796/00
        • SCF796/01
        • SCF796/02
        • SCF798/00
        • SCF798/01
        • SCF798/02

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.