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Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

CRP556
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    Держатель для принадлежностей кухонного комбайна

    CRP556
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    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Присоединение к кухонному комбайну дополнительных деталей

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      • Пластик

      • Запасной компонент

        Совместимость
        • HR7600/10
        • HR7605/10
        • HR7605/11

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