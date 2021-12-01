HR7605/10
Многофункциональный, не занимает много места
Кухонный комбайн Philips — это многофункциональный помощник, который сэкономит время и рабочее пространство, а также поможет решить проблемы с приготовлением пищи. Выполняет более 15 различных функций за минимальное время.Узнать обо всех преимуществах
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Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.
В комплект поставки кухонного комбайна входят 5 различных насадок, выполняющих 15 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлический шинковочный диск для шинковки среднего размера, нарезки средними ломтиками и измельчения. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.
Характеристики дизайна
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
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