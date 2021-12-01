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  • Многофункциональный, не занимает много места Многофункциональный, не занимает много места Многофункциональный, не занимает много места

    Кухонный комбайн

    HR7605/10

    Многофункциональный, не занимает много места

    Кухонный комбайн Philips — это многофункциональный помощник, который сэкономит время и рабочее пространство, а также поможет решить проблемы с приготовлением пищи. Выполняет более 15 различных функций за минимальное время.

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    Кухонный комбайн

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    Многофункциональный, не занимает много места

    Удобное хранение кухонного комбайна

    • 350 Вт
    • чаша 2,1 л
    Компактное хранение насадок в чаше комбайна

    Компактное хранение насадок в чаше комбайна

    Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.

    Легко выполняет более 15 функций

    Легко выполняет более 15 функций

    В комплект поставки кухонного комбайна входят 5 различных насадок, выполняющих 15 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлический шинковочный диск для шинковки среднего размера, нарезки средними ломтиками и измельчения. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.

    Может поместиться на любой маленькой полке

    Может поместиться на любой маленькой полке

    • Характеристики дизайна

      Корпус
      PP
      Чаша, крышка, толкатель
      SAN
      Диск для приготовления эмульсий
      ABS-пластик
      Металлический нож и вставки
      нержавеющая сталь и АБС-пластик
      Переключатель и держатель насадок
      Полиформальдегид

    • Страна изготовления

      Венгрия
      Да

    • Аксессуары

      Средняя вставка для нарезки картофеля
      Для нарезки картофеля и сыра
      Нож из нержавеющей стали
      • измельчение
      • измельчение
      • замешивание теста
      • приготовление пюре
      • перемешивание
      Вставка для средней шинковки
      для средней шинковки овощей и фруктов
      Вставка для нарезки ломтиками среднего размера
      Для нарезки овощей и фруктов ломтиками среднего размера
      Количество вставок/дисков
      3
      Диск для приготовления эмульсий.
      • Взбивание
      • Взбивание
      • Приготовление эмульсий

    • Технические характеристики

      Мощность
      350  W
      Цвет
      Белый со светло-зелеными вставками
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      75  cm
      Частота
      50–60  Hz
      Мотор
      Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
      Скорости
      1+ импульсный
      Безопасность
      Автоматическое защитное отключение мотора
      Емкость чаши
      2,1  l
      Функция замешивания теста для кексов
      250  g

    Badge-D2C

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