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Кухонный комбайн

HR7605/10
Общая оценка / 5
  • Многофункциональный, не занимает много места Многофункциональный, не занимает много места Многофункциональный, не занимает много места
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    Кухонный комбайн

    HR7605/10
    Общая оценка / 5

    Многофункциональный, не занимает много места

    Кухонный комбайн Philips — это многофункциональный помощник, который сэкономит время и рабочее пространство, а также поможет решить проблемы с приготовлением пищи. Выполняет более 15 различных функций за минимальное время. Узнать обо всех преимуществах

    Кухонный комбайн

    Многофункциональный, не занимает много места

    Кухонный комбайн Philips — это многофункциональный помощник, который сэкономит время и рабочее пространство, а также поможет решить проблемы с приготовлением пищи. Выполняет более 15 различных функций за минимальное время. Узнать обо всех преимуществах

    Многофункциональный, не занимает много места

    Кухонный комбайн Philips — это многофункциональный помощник, который сэкономит время и рабочее пространство, а также поможет решить проблемы с приготовлением пищи. Выполняет более 15 различных функций за минимальное время. Узнать обо всех преимуществах

    Кухонный комбайн

    Многофункциональный, не занимает много места

    Кухонный комбайн Philips — это многофункциональный помощник, который сэкономит время и рабочее пространство, а также поможет решить проблемы с приготовлением пищи. Выполняет более 15 различных функций за минимальное время. Узнать обо всех преимуществах

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      • чаша 2,1 л
      Компактное хранение насадок в чаше комбайна

      Компактное хранение насадок в чаше комбайна

      Система Microstore обеспечивает легкое и компактное хранение всех насадок в чаше кухонного комбайна.

      Легко выполняет более 15 функций

      Легко выполняет более 15 функций

      В комплект поставки кухонного комбайна входят 5 различных насадок, выполняющих 15 различных функций. Насадки для замешивания жидкого и густого теста можно мыть в посудомоечной машине. Нож из нержавеющей стали для приготовления мяса и овощей. Металлический шинковочный диск для шинковки среднего размера, нарезки средними ломтиками и измельчения. Диск для приготовления эмульсий, например взбитых сливок и майонеза.

      Может поместиться на любой маленькой полке

      Может поместиться на любой маленькой полке

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Количество вставок/дисков
        3
        Вставка для средней шинковки
        для средней шинковки овощей и фруктов
        Вставка для нарезки ломтиками среднего размера
        Для нарезки овощей и фруктов ломтиками среднего размера
        Средняя вставка для нарезки картофеля
        Для нарезки картофеля и сыра
        Диск для приготовления эмульсий.
        • Взбивание
        • Взбивание
        • Приготовление эмульсий
        Нож из нержавеющей стали
        • измельчение
        • измельчение
        • замешивание теста
        • приготовление пюре
        • перемешивание

      • Характеристики дизайна

        Корпус
        PP
        Переключатель и держатель насадок
        Полиформальдегид
        Чаша, крышка, толкатель
        SAN
        Диск для приготовления эмульсий
        АБС-пластик
        Металлический нож и вставки
        нержавеющая сталь и АБС-пластик

      • Технические характеристики

        Мотор
        Универсальный, снижен уровень помех для телевизора и радио
        Питание
        350  Вт
        Функция замешивания теста для кексов
        250  г
        Емкость чаши
        2,1  л
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Цвет
        Белый со светло-зелеными вставками
        Безопасность
        Автоматическое защитное отключение мотора
        Режимы скоростей
        1+ импульсный
        Длина шнура
        75  см

      • Страна изготовления

        Венгрия
        Да

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