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6000 series

Паровой утюг

DST6002/30
Общая оценка / 5
  • Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды Глажение без частого долива воды
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    6000 series Паровой утюг

    DST6002/30
    Общая оценка / 5

    Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Узнать обо всех преимуществах

    6000 series Паровой утюг

    Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Узнать обо всех преимуществах

    Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Узнать обо всех преимуществах

    6000 series Паровой утюг

    Глажение без частого долива воды

    Паровой утюг Philips серии 6000 оснащен одним из самых больших резервуаров для воды. Гладьте дольше без необходимости повторного наполнения. Мощный пар позволяет без труда разглаживать даже самые глубокие складки. Узнать обо всех преимуществах

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      Глажение без частого долива воды

      Утюг с большим резервуаром для воды

      • 2400 Вт
      • Подача пара 40 г/мин, паровой удар 210г
      • Резервуар для воды XL 550 мл
      • Керамическая подошва
      Керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани

      Керамическая подошва легко скользит по любому типу ткани

      Керамическая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по ткани.

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Постоянная подача пара до 40 г/мин

      Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Большой резервуар для воды 550 мл позволяет реже доливать воду

      Большой резервуар для воды 550 мл позволяет реже доливать воду

      Комфортное глажение без частого долива воды. Большой резервуар для воды XL (550 мл) обеспечивает более долгое глажение и не требует частого наполнения.

      Паровой удар до 210 г для неподатливых складок

      Паровой удар до 210 г для неподатливых складок

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        550  ml
        Размеры упаковки
        31,5 x 17 x 14  cm
        Вес утюга
        1,3  kg
        Подошва
        Керамика
        Время нагрева
        0,40  minute(s)
        Размеры продукта
        29,7 x 14,6 x 12,2  cm
        Распылитель
        Да
        Система "капля-стоп"
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Настройка подачи пара
        Да
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 360 градусов
        Длина шнура питания
        2  m

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        2400  W
        Постоянная подача пара
        40  g/min
        Паровой удар
        210  g
        Напряжение
        220–240  V
        Различные режимы подачи пара
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

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