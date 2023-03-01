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7000 Series

Паровой утюг HV, темно-пурпурный

DST7061/30
Общая оценка / 5
  • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
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    7000 Series Паровой утюг HV, темно-пурпурный

    DST7061/30
    Общая оценка / 5

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    7000 Series Паровой утюг HV, темно-пурпурный

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

    7000 Series Паровой утюг HV, темно-пурпурный

    Гарантированно оптимальная подача пара

    Эксклюзивная устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite и функция быстрой очистки обеспечивают высокие результаты надолго. Узнать обо всех преимуществах

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      Гарантированно оптимальная подача пара

      Подошва SteamGlideElite, долговечность и оптимальное скольжение

      • Постоянная подача пара 55 г/мин
      • 3000 Вт
      • Подошва SteamGlide Elite
      • Паровой удар 250 г
      • Система автоотключения
      Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 250 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

      SteamGlide Elite — наша лучшая устойчивая к царапинам подошва

      Превосходная подошва Philips SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.

      Quick Calc Release

      Quick Calc Release

      Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго.

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

      Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

      Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и оптимальную мощность для быстрого глажения.

      Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

      Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

      Вертикальное отпаривание

      Вертикальное отпаривание

      Благодаря функции вертикального отпаривания вы можете придавать свежесть одежде, висящей на плечиках, и удалять складки на вертикально висящих тканях, таких как шторы. Гладильная доска не потребуется.

      Простая настройка температуры

      Простая настройка температуры

      Благодаря удобному регулятору температуры и настройке подачи пара вы сможете легко и точно выбрать нужный температурный режим и режим отпаривания для любого типа ткани.

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

      • Легкость использования

        Система "капля-стоп"
        Да
        Автоотключение
        Да
        Настройка подачи пара
        Да

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        55  г/мин
        Подошва
        SteamGlide Elite
        Мощность
        3000  Вт
        Распылитель
        Да
        Паровой удар
        250  г
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Конструкция

        Цвет
        Темно-пурпурный
        Великолепный дизайн
        Диск 2k

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240  В
        Длина шнура
        2  м
        Частота
        50–60  Гц
        Объем резервуара для воды
        300  мл

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        Быстрая очистка от накипи

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

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